Steam es el lugar ideal para descubrir nuevos juegos sin gastar dinero. Esto gracias a que la tienda de Valve recibe cada semana una gran variedad de título free-to-play que podemos descargar gratis. Sin embargo, algunos de ellos sólo están disponibles sin costo por tiempo limitado, pues sus desarrolladores deciden cambiar su modelo de negocios y hacerlos de paga.

Esto ocurrirá muy pronto con un título para PC que debutó en 2023 y que recibió decenas de reseñas positivas en Steam. Sus creadores informaron que el juego pronto pasará a ser de pago, pero la buena noticia es que aún estás a tiempo de reclamarlo con 100% de descuento y conservarlo en tu cuenta para siempre.

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Este juego de salvar el planeta está disponible gratis en Steam

El estudio GameFirst publicó recientemente un comunicado en Steam para revelar que uno de sus juegos free-to-play más populares recibirá mucho contenido nuevo, pero a cambio pasará a ser un título de paga. Esto ocurrirá la próxima semana, así que aún tienes unos cuantos días para añadirlo gratis a tu colección.

El título se llama Eco inc. Save the Earth y, como su nombre lo indica, te retará a salvar el planeta de una catástrofe natural. Se trata de un simulador de la Tierra y estrategia ecológica en el que deberás combatir los efectos del cambio climático.

Tu objetivo es crear ecosistemas funcionales y frenar la destrucción del planeta antes de que sea demasiado tarde. Eco inc. Save the Earth tiene más de 140 reseñas positivas en Steam, así que fue muy bien recibido por los entusiastas del género.

En algún momento de la próxima semana, el simulador pasará de ser gratuito a ser un juego de paga. GameFirst confirmó que quienes obtengan una licencia del juego sin costo podrán conservarla de forma permanente, incluso después del cambio en su modelo de negocios.

El estudio empezará a cobrar por Eco inc. Save the Earth debido a que lanzará una importante actualización con nuevos escenarios, imágenes renovadas, una pantalla de selección de niveles y un reproductor de música integrado.

Además, la versión de paga ofrecerá a los nuevos juegos 3 paquetes de iniciativa y 2 paquetes gratuitos cada día. Para conseguir tu copia gratuita de Eco inc. Save the Earth, basta con que visites su página en Steam y des clic al botón “Jugar”. De esta forma, el título se añadirá a tu cuenta y podrás disfrutarlo cuando quieras en tu PC.

Eco inc. Save the Earth estará disponible gratis en Steam hasta la próxima semana

¿Qué ofrece y cómo se juega Eco inc. Save the Earth?

Eco inc. Save the Earth es un simulador, así que primero deberás empezar a conocer sus mecánicas poco a poco hasta dominarlas. Tu objetivo será estabilizar el ecosistema del planeta y prevenir el cambio climático. Para ello, deberás ser estratégico y tomar buenas decisiones que te ayuden a reconstruir la Tierra.

Deberás conocer las particularidades de cada región del planeta para encontrar la solución a los problemas ecológicos que las pone en riesgo. Asimismo, deberás analizar los problemas del cambio climático para medir sus consecuencias y evitarlas de la manera más inteligente.

También tendrás que hacer frente a contrabandistas y cazadores que amenazan los ecosistemas, todo mientras usas la tecnología a tu favor. Al final de cada nivel, recibirás varias estadísticas que te indicarán qué tan bien lo hiciste y si ya dominas las mecánicas de Eco inc. Save the Earth.

El planeta está en riesgo y tu misión en Eco inc. Save the Earth es rescatarlo

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

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