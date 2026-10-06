Acción, brutalidad y mucha sangre: eso es lo que hace que los shooters sean uno de los géneros más populares de los videojuegos. Valve lo sabe muy bien, así que preparó un regalo para todos los fanáticos de los FPS que son usuarios de Steam. La popular tienda de juegos para PC está ofreciendo gratis un llamativo shooter inspirado en franquicias icónicas del género, como DOOM, Unreal Tournament y Serious Sam. A continuación, te decimos cómo conseguirlo y qué ofrece.

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Este brutal shooter está disponible gratis en Steam

Estudios como id Software, Epic Games y Croteam moldearon los shooters modernos con franquicias como DOOM, Unreal Tournament y Serious Sam. Por ello, es normal saber que muchos desarrolladores se han inspirado en su trabajo para ofrecer experiencias únicas para los amantes del género.

El pasado 19 de septiembre, un grupo de creativos independientes y la distribuidora Red Runners lanzaron Canyon Carnage, un shooter que retoma mecánicas y elementos de las sagas mencionadas. De acuerdo con sus creadores, es un “FPS frenético que continúa el legado” de los clásicos, así que los veteranos se sentirán como en casa.

El título gratuito se inspira principalmente en Serious Sam, así que puedes esperar enfrentamientos contra hordas de enemigos, una gran arsenal de armas y mucha brutalidad. Canyon Carnage te reta a completar desafiantes niveles llenos de criaturas que intentarán aniquilarte. Tu objetivo es acabar con todos ellos y descubrir los secretos que el título oculta en cada una de sus locaciones.

“Sobrevivir no es suficiente. Canyon Carnage recompensa a los jugadores que buscan superarse. Optimiza tus movimientos, descubre atajos, encuentra secretos ocultos y perfecciona tus estrategias para mejorar tu rendimiento y subir en las clasificaciones globales”, dice su descripción.

Canyon Carnage está disponible para PC y todos los usuarios de Steam pueden conseguirlo gratis. Esto gracias a que sus desarrolladores decidieron lanzarlo como un juego free-to-play. Para sumarlo a tu librería sin costo y para siempre, sólo debes ir a su página y dar clic en el botón “Jugar”.

Canyon Carnage está disponible gratis en PC por medio de Steam

¿Qué ofrece Canyon Carnage?

Canyon Carnage es un homenaje a los shooters de la vieja escuela, pero no sólo está pensado para los veteranos del género. Sus creadores quieren que todo tipo de jugadores le den una oportunidad, así que agregaron un modo desafío de speedrun y puntuación, donde la rapidez y la buena puntería te darán la victoria.

El FPS no es un paseo por el parque, pues fue diseñado con un alto grado de dificulta que, según sus desarrolladores, puede llegar a ser frustrante. Esto implica que Canyon Carnage es una experiencia hardcore que te castigará continuamente con hordas de enemigos difíciles de vencer.

Incluso, sus creadores recomiendan a los jugadores ver videos de speedrun para así poder acabar el títulos, pues es necesario dominar sus mecánicas para conseguirlo.

Canyon Carnage destaca por su alto nivel de dificultad

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