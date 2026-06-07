SHIFT UP sorprendió el fin de semana con la revelación de Stellar Blade: BLOOD RAIN y es uno de los títulos que más han dado de qué hablar. Sin embargo, buena parte de la conversación gira en torno a algo negativo: el uso de inteligencia artificial (IA) en el desarrollo del juego.

El trailer de revelación que se presentó en el Summer Game Fest 2026 fue muy atractivo a simple vista, pues dejaba ver a la nueva protagonista, Evie, y echar un vistazo a los entornos en los que e desarrollaría esta nueva aventura postapocalíptica.

Pero luego de checar el video a detalle, jugadores no tardaron en señalar que se trataría de un juego hecho con inteligencia artificial.

Fans encontraron sospechosas inconsistencias en el trailer de Stellar Blade: BLOOD RAIN

Como decimos, a primera instancia es casi imposible percatarse del posible uso de inteligencia artificial en el trailer. No obstante, hubo internautas chinos o conocedores de aquel idioma que señalaron que en el avance hay muchos caracteres que no existen en la vida real.

Recordemos que a diferencia de la primera aventura, protagonizada por EVE, Stellar Blade: BLOOD RAIN tiene influencia de China, justo como lo anticipó el mismo estudio semanas atrás.

AI-generated elements are indeed present in the "Stellar Blade Blood Rain" trailer.



Some of the "Chinese writing" is very visibly AI slop.



I didn't want to point it out earlier because I presume these are placeholders to be replaced throughout development (and mostly because… https://t.co/PhNTIC75IP pic.twitter.com/wjWf9B8llD — Daniel Camilo (@DanielOlimac) June 6, 2026

En otra parte del video es posible ver que una de las tantas personas que caminan alrededor del que parece ser uno de los personajes principales tiene problemas con la consistencia de su rostro, que se deforma y no se mezcla correctamente con el contorno del personaje principal, como si fuera un elemento no constituyente del ambiente o generado por el juego, sino superpuesto, lo que hace pensar que, por lo menos SHIFT UP se apoyó en la inteligencia artificial para hacer el trailer y que aún con edición no pudo ocultarlo.

Detalles visuales delatarían uso de inteligencia artificial en Stellar Blade: BLOOD RAIN (imagen: SHIFT UP, LEVEL UP)

¿SHIFT UP usó inteligencia artificial para hacer Stellar Blade: BLOOD RAIN?

Desafortunadamente, hubo fans del juego que piensan que se trata de un ataque y por afán de defenderlo pierden el punto de la discusión: el uso de inteligencia artificial generativa.

“Muchas personas parecen no darse cuenta de la verdadera cuestión en esto”, expresó con razón un usuario. “Ya a nadie le importa [el uso de la IA] y cada vez se va a usar más y más”.

Hay otros que dan el beneficio de la duda a SHIFT UP y se aferran a la posibilidad de que el estudio cambiará esos elementos temporales una vez que el título esté en una fase de desarrollo más avanzado, lo cual no quita el hecho de que se habría usado inteligencia artificial en algún punto de su desarrollo.

Al momento de redactar la nota, SHIFT UP no ha emitido comentario al respecto; no obstante, debemos decir que la compañía es una abierta partidaria de la inteligencia artificial, incluyendo el fundador, director general y director de Stellar Blade, Kim Hyung-tae, que en múltiples ocasiones ha aprovechado la oportunidad para dejar clara su afinidad hacia esta tecnología; de hecho, hace poco se envolvió en una gran polémica precisamente por esto.

Fans sospechan que SHIFT UP usó inteligencia artificial para hacer Stellar Blade: BLOOD RAIN o por lo menos el trailer de revelación (imagen: SHIFT UP, Unsplash, LEVEL UP)

¿Te importa el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de juegos?, ¿es algo que influya en la emoción que sientes en torno a un próximo título? Cuéntanos en los comentarios.

Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

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