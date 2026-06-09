The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno de los mejores juegos de la historia, regresará con una nueva versión para Switch 2 pero, ¿será un remake o algo más? Es justo la pregunta que muchos fanáticos de Nintendo se están haciendo en las redes sociales.

Durante el Nintendo Direct, un detalle en particular del su revelación llamó la atención de los jugadores. Ante la falta de información adicional, existen dudas sobre el tipo de proyecto que será y si realmente será un remake como tal del clásico de 1998.

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La revelación del nuevo The Legend of Zelda: Ocarina of Time generó dudas entre los jugadores

Nintendo por fin confirmó los rumores y el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una realidad. La aventura de Link tendrá un nuevo aspecto visual que sorprendió durante el Direct. Sin embargo, los fans tienen muchas dudas, ya que la compañía compartió muy poca información sobre el proyecto.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los jugadores es que Nintendo nunca afirmó que será un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Podría parecer algo obvio dados los cambios visuales y de arte, pero algunos fanáticos no están tan seguros.

Lo que pasa es que Nintendo usó en todo momento la palabra “renacer”, en lugar de referirse al juego como un remake. Esto hace pensar a muchos que el nuevo The Legend of Zelda: Ocarina of Time será más una reinvención de la aventura de Link y no sólo una versión con un lavado de cara completo.

Desde la perspectiva de muchos, Nintendo hará más cambios que sólo ajustes visuales. Incluso, parte de la comunidad cree que podría ajustar la historia y expandirla para ofrecer una aventura que compita en duración con las entregas más recientes de la saga.

Las novedades de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 son un misterio

El misterio permanece y las redes sociales están llenas de dudas sobre las novedades que Nintendo incorporará al clásico de N64. Muchos esperan que The Legend of Zelda: Ocarina of Time sea una recreación fiel al juego original que todos aman, pero la idea de “renacer” apunta a que tendrá cambios importantes.

Incluso en el trailer y el comunicado oficial, Nintendo se niega a usar la palabra “remake”, lo que podría ser una pista de hacia a dónde apunta con este atractivo proyecto.

“El clásico de Nintendo 64 regresa para una nueva generación en 2026, renacido exclusivamente para Nintendo Switch 2!”, comentó la compañía en el comunicado oficial.

Otro importante proyecto de la saga viene en camino

El regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en 2026 no es una mera casualidad, pues acercará la franquicia a una nueva generación de jugadores para que, en 2027, disfruten la llegada de Link y Zelda a la pantalla grande.

Recientemente, la adaptación live-action de The Legend of Zelda cambió de fecha para adelantar su estreno. La cinta, protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason, ahora debutará el 30 de abril de 2027. La cinta ya concluyó su rodaje, pero lamentablemente no hubo noticias sobre la producción durante el más reciente Nintendo Direct.

Shigeru Miyamoto y Avi Arads e desempeñan como productores ,mientras que Wes Ball es el director. Dicho esto, está claro que The Legend of Zelda: Ocarina of Time será la antesala perfecta para la llegada de la franquicia a los cines.

El primer vistazo oficial a la película de The Legend of Zelda

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