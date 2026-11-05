Hay mucha incertidumbre respecto a la llegada de la próxima generación de consolas, pues las grandes compañías se mantienen en silencio y la crisis de memoria amenaza con dejar vacías nuestras cuentas bancarias. En medio de todo esto, Sony por fin habló sobre el PlayStation 6 y compartió una buena noticia.

En su nuevo reporte financiero, la compañía dejó claro que su negocio con PS5 va por muy buen camino, pese a las críticas e intentos de boicot. Lin Tao, directora financiera de Sony, reafirmó que continúan con los preparativos para la llegada de la próxima generación y dio algunas pistas sobre el PS6.

Asimismo, Tao habló sobre el tema que más preocupa a muchos: cómo la crisis de memoria afectará a su negocio y a la cartera de sus fans en los próximos meses.

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¿Qué dijo Sony sobre el PlayStation 6?

Los pronósticos para la próxima generación de consolas son poco alentadores. Analistas esperan que el PlayStation 6 y Project Helix superen la barrera de los $1000 USD, debido al encarecimiento y escasez de componentes clave para su fabricación, como la memoria.

Incluso, se espera que esta crisis también afecte los planes de Sony y Microsoft para el lanzamiento de sus nuevos sistemas que, por ahora, no tienen una ventana de lanzamiento confirmada. Durante una reciente junta con inversionistas, Lin Tao explicó que Sony tiene una importante meta para lo que resta del año fiscal: mejorar la monetización de su ecosistema y aumentar su número de usuarios.

La directiva añadió que son objetivos fundamentales, pues pretenden “avanzar significativamente en la preparación para la plataforma de próxima generación”, es decir, el PS6. Añadió que, pese al panorama complicado de la industria tecnológica, están “progresando según lo previsto” en el desarrollo de su consola de nueva generación.

“El desarrollo en sí está dentro del plazo previsto”, declaró Tao para insinuar que no hay retrasos internos y que el PS6 llegará al mercado según lo planeado en su cronograma. Asimismo, confirmó que harán “inversiones para la nueva plataforma” a partir de marzo de 2027, cuando inicie el próximo año fiscal.

“Para el crecimiento futuro, debemos otorgar gran importancia a nuestra nueva plataforma”, explicó Tao. “Tenemos que realizar las inversiones necesarias para ello. Pero debemos respaldar la solidez de nuestra plataforma y tratar de analizar de forma racional cómo invertir en ella”.

Expertos especulan que el PS6 llegará entre 2028 y 2029, años en los que se agudizará la crisis de memoria. Hay quienes consideran que lanzar la consola después será un gran riesgo, pues no hay garantía de que la producción de memoria se regularizará y es casi un hecho que los precios de los componentes no bajarán.

La buena noticia es que PlayStation avanza según lo planeado y tiene un plan para afrontar la crisis de memoria, lo que podría ayudar a largo plazo al desarrollo y lanzamiento del PS6.

PlayStation tiene un plan para combatir la crisis de memoria

El precio del PS5 ha aumentado varias veces en años recientes, pues la crisis de memoria puso en jaque su cadena de producción. Ante esto, Sony ha batallado para garantizar suministros del componente a largo plazo y, así, evitar más ajustes en el costo de su popular hardware.

Lin Tao confirmó que ya hicieron avances importantes en la materia, pues actualmente tienen la memoria suficiente para cumplir con sus proyecciones de hardware hasta marzo de 2028. Esto evitará que PS5 aumente de precio otra vez y, tal vez, también sea una buena señal para quienes esperan el PS6.

“En lo que respecta a la adquisición de memoria para el próximo ejercicio fiscal, basándonos en las conversaciones mantenidas hasta la fecha con varios proveedores, hemos llegado a un acuerdo sobre la cantidad de memoria necesaria para nuestras ventas proyectadas de unidades de hardware”, concluyó la directiva.

La crisis de memoria amenaza con hacer muy cara la próxima generación de consolas

Sin embargo, las buenas noticias que compartió Sony no son motivo para cantar victoria. Reportes aseguran que PS6 y Project Helix serán sistemas muy costosos. De hecho, se dice que sólo la RAM y la NAND de la próxima consola de Sony costarán más de $680 USD, por lo que probablemente se cumplan los pronósticos y cueste más de $1000 USD.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation 6.

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