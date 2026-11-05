Todo mundo le teme a los abogados de Nintendo, menos Donald Trump y el actual gobierno de Estados Unidos. El mandatario sigue usando material de la compañía japonesa protegido por derechos de autor y esta vez tocó una de sus sagas más importantes.

El presidente de EUA aprovechó el hype por el debut del remake de The Legend of Zelda y subió a redes un video inspirado en el clásico de Nintendo 64, solo que, en vez de Link, el protagonista es el polémico líder de la nación norteamericana.

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Donald Trump no dejó pasar el debut del remake de Zelda: Ocarina of Time y usó el juego de Nintendo para burlarse de su derrota en las elecciones intermedias

Al mal tiempo, buena cara, dicen por ahí. En el caso de Donald Trump y el partido republicano, son días de resaca tras la dura derrota que sufrieron en las elecciones intermedias donde perdieron gobernaturas y no lograron la mayoría en el Congreso, la cual pasó a manos de los demócratas.

En marco de la derrota, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X hizo de las suyas otra vez usando material de videojuegos. La ocasión fue ideal pues hasta ellos saben del lanzamiento del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, entrega que está causando revuelo a nivel mundial.

Esta vez, el gobierno de EUA modificó la versión original de N64 y en vez de Link presenta a Donald Trump en su camino hacia el Deku Tree. El mandatario se burla de la derrota electoral pues su personaje porta una gorra con la frase “aún soy su presidente”. Asimismo, la publicación hace referencia a la legendaria frase del juego de NES: “es peligroso ir solo, toma esto”.

El resto del video incluye datos y políticas que, de acuerdo con el gobierno de EUA, dan cuenta de sus aciertos al frente de la nación norteamericana. Lamentablemente, incluye expresiones racistas contra los migrantes.

It's dangerous to go alone! Take this 🇺🇸 pic.twitter.com/masCWWQe7m — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026

Trump y el gobierno de EUA hacen lo que quieren con el material de las compañías de videojuegos y solo una alzó la voz para protestar

Desde el año pasado y en víspera de las elecciones intermedias, Donald Trump impulsó una estrategia en redes sociales para llevar su mensaje e ideología al público joven y a los fans de los videojuegos.

Las cuentas de redes sociales de la Casa Blanca realizan parodias, pero el detalle es que el material audiovisual parte de la versión original, por lo que en otros casos y condiciones sería motivo para pedir su retiro o incluso iniciar una demanda por violación a las leyes de derechos de autor.

Sin embargo, Nintendo, XBOX, SEGA, y otras compañías no han dicho nada al respecto. El único caso en que una empresa alzó la voz fue con los responsables de Tetris.

En septiembre pasado, el sitio oficial de la Casa Blanca estrenó un apartado de videojuegos y uno de ellos se inspiró en el puzzle de Alexey Pajitnov, pero su contenido y mensaje eran racistas. La compañía responsable del juego original criticó lo hecho por el gobierno de EUA y actuó por las vías legales para pedir que ese título en específico fuera retirado. El gobierno norteamericano no tuvo más opción que hacerlo.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

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