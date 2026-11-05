Grand Theft Auto VI tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los videojuegos más importantes y exitosos de la historia; sin embargo, en su lanzamiento se enfrentará a un gran obstáculo: la piratería. Existen posibilidades reales de que la comunidad de jailbreak logre correr el juego mediante métodos ilegales en PlayStation.

Pese a los riesgos latentes de que la comunidad pueda disfrutar la nueva entrega sin gastar un solo dólar, el dueño de Rockstar Games se muestra particularmente tranquilo, aunque también reconoce que las copias no autorizadas son un problema grave en la industria de los videojuegos y el entretenimiento en general.

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Jefe de Take-Two Interactive no está muy preocupado por la piratería de GTAVI

El nuevo videojuego de mundo abierto llegará a las tiendas de todo el mundo el próximo 19 de noviembre de 2026. De momento será un exclusivo de PlayStation 5 y XBOX Series X|S, plataformas que históricamente han estado protegidas de la piratería gracias a sus ecosistema cerrados que se actualizan constantemente.

No obstante, y gracias a los avances de la IA, la comunidad de homebrew ha hecho avances importantes en materia de jailbreaking, especialmente en PS5. Por eso mismo, se teme que Grand Theft Auto VI sea pirateado poco después de su lanzamiento y que incluso los usuarios puedan correrlo de forma no autorizada en PC y otros dispositivos.

Todo lo anterior sería catastrófico para Rockstar Games y Sony; sin embargo, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, no está particularmente preocupado.

En una entrevista reciente para The Wall Street Journal, el jefe de la compañía matriz de Rockstar Games habló sobre el lanzamiento inminente de Grand Theft Auto VI. Durante la charla, el directivo reconoció que se preocupa por todo constantemente, pese a ser una muy persona muy tranquila. Así pues, la piratería es sólo una de las tantas cosas a considerar.

Strauss Zelnick explica que la piratería es una realidad y está presente en muchos sectores de la industria del entretenimiento, incluido el mercado de los videojuegos.

“Cuando trabajaba en el cine, cálculo que [las copias piratas] representaban entre 10% y 20% en cualquier momento dado. En la industria discográfica, donde trabajé desde 1994 hasta 2000, diría que a mediados de la década de 2000 cerca de 80% del mercado era pirateado; ahora esa cifra ha vuelto a bajar considerablemente. Así que la piratería es una realidad”, comentó el jefe de Take-Two Interactive.

Strauss Zelnick jamás mencionó directamente que Grand Theft Auto VI estuviera en peligro o que existiera una posibilidad de que la comunidad logre lanzar copias no oficiales durante el lanzamiento en noviembre. El directivo señala que la piratería es un problema menor en el entretenimiento interactivo “debido al tamaño y la complejidad de los archivos”.

Dicho esto, el dueño de Rockstar Games señala que la piratería sí puede ser un inconveniente. “En caso de que se convierta en un problema, lo abordaremos como cualquier otra empresa: con trabajo legal y luego con trabajo técnico, y tendremos que hacer ambas cosas”, comentó el ejecutivo.

Pese al lanzamiento inminente de GTAVI, dueños de Rockstar Games no están preocupados por la piratería

Grand Theft Auto VI podría estar en riesgo de ser pirateado en PS5

Durante la charla, la entrevistadora Jessica Toonkel mencionó directamente un caso reciente en el que la comunidad logró recrear copias exactas de videojuegos existentes en Roblox gracias a los avances de inteligencia artificial. Se trata de una de las historias más impresionantes que demuestran el impacto que tiene la IA en materia de piratería.

Strauss Zelnick comenta que la piratería será un problema para la industria en el futuro, por lo que reconoce que deben estar muy atentos. Pero en última instancia, cree que los jugadores deben comprar las copias originales para tener la experiencia más óptima.

“Ahora bien. Es un poco más complejo porque para disfrutar nuestros juegos es necesario estar conectado a nuestros servidores. Entonces, ¿con la piratería se pueden crear servidores competitivos? ¿Será una buena experiencia? No será una gran experiencia, pero [la piratería] no es insignificante”, comentó el jefe de Take-Two Interactive.

Después de que Sony anunció el fin del formato físico, la comunidad de hackers se puso manos a la obra para encontrar diversas maneras de vulnerar los sistemas de seguridad de PS5. Los usuarios lograron correr videojuegos de PS2 y PS3 en PlayStation 5, lo que supone un avance muy importante.

Además, se lanzó una tienda digital no autorizada que daba acceso a más de 1000 videojuegos de forma ilegal. La compañía japonesa ya abordó estas situaciones, y en semanas recientes lanzó numerosas actualizaciones de firmware en un intento de frenar los esfuerzos de la escena de jailbreak.

Esta semana, se lanzó a versión 14.22.00.00 de PlayStation 5. Se espera que los jugadores se vean en la obligación de descargar e instalar dicho parche para jugar Grand Theft Auto VI en el lanzamiento; sin embargo, existe una gran posibilidad de que Sony estrene más actualizaciones a medida que nos acerquemos al debut de GTAVI.

Grand Theft Auto VI podría ser pirateado en su estreno a raíz de los constantes hackeos en contra del PlayStation 5

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