Esta adorable entrega es el nuevo Juego de Muestra en Nintendo Switch Online por tiempo limitadoPor Dan Villalobos el
Los suscriptores pueden probar una aventura protagonizada por personajes muy queridos sin pagar extra, pero tendrán pocos días para aprovechar la promoción
Nintendo Switch Online tiene preparado un nuevo beneficio para sus suscriptores que seguramente disfrutarán.
Como parte de los Juegos de Muestra, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar una aventura completa durante varios días sin costo adicional.
Hello Kitty y sus amigos protagonizan el nuevo Juego de Muestra
El juego elegido es Hello Kitty Island Adventure, una aventura que invita a los jugadores a explorar una isla junto a Hello Kitty y sus amigos. El objetivo será devolverle su antigua gloria al lugar y descubrir los misterios que esconde.
El Juego de Muestra estará disponible del 9 al 15 de octubre. Los jugadores podrán descargar el juego completo para Nintendo Switch y disfrutarlo sin costo adicional mientras dure la promoción.
Además, si decides comprar el título después de probarlo, podrás conservar tus datos de guardado y continuar tu aventura sin perder el progreso.
Aprovecha la promoción y consigue recompensas
Hay otro incentivo para quienes quieran darle una oportunidad a esta aventura. Los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán completar una misión relacionada con el Juego de Muestra para recibir 100 puntos de platino de My Nintendo.
Por si fuera poco, Nintendo también anunció un descuento del 45% en la versión digital de Hello Kitty Island Adventure para Nintendo Switch. Esta oferta estará disponible en la eShop hasta el 18 de octubre.
Cabe señalar que esta promoción corresponde solamente a nuestro territorio y será mejor que la aproveches cuanto antes.
¿Le darás una oportunidad a este Juego de Muestra para explorar la isla con Hello Kitty? ¿Qué otro juego te gustaría que llegara próximamente a Nintendo Switch Online? Cuéntanos en los comentarios.
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