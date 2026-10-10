Nintendo Switch Online tiene preparado un nuevo beneficio para sus suscriptores que seguramente disfrutarán.

Como parte de los Juegos de Muestra, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar una aventura completa durante varios días sin costo adicional.

Hello Kitty y sus amigos protagonizan el nuevo Juego de Muestra

El juego elegido es Hello Kitty Island Adventure, una aventura que invita a los jugadores a explorar una isla junto a Hello Kitty y sus amigos. El objetivo será devolverle su antigua gloria al lugar y descubrir los misterios que esconde.

El Juego de Muestra estará disponible del 9 al 15 de octubre. Los jugadores podrán descargar el juego completo para Nintendo Switch y disfrutarlo sin costo adicional mientras dure la promoción.

Además, si decides comprar el título después de probarlo, podrás conservar tus datos de guardado y continuar tu aventura sin perder el progreso.

#NintendoSwitchOnline members! From Oct 9 at 10am PT to Oct 15 at 11:59pm PT, you can download and try the full Hello Kitty Island Adventure game at no additional cost.



Learn more: https://t.co/wP9NSquvN5 pic.twitter.com/BQmb79KKm9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 8, 2026

Aprovecha la promoción y consigue recompensas

Hay otro incentivo para quienes quieran darle una oportunidad a esta aventura. Los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán completar una misión relacionada con el Juego de Muestra para recibir 100 puntos de platino de My Nintendo.

Por si fuera poco, Nintendo también anunció un descuento del 45% en la versión digital de Hello Kitty Island Adventure para Nintendo Switch. Esta oferta estará disponible en la eShop hasta el 18 de octubre.

Cabe señalar que esta promoción corresponde solamente a nuestro territorio y será mejor que la aproveches cuanto antes.

¿Le darás una oportunidad a este Juego de Muestra para explorar la isla con Hello Kitty? ¿Qué otro juego te gustaría que llegara próximamente a Nintendo Switch Online? Cuéntanos en los comentarios.

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