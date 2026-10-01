Este terrorífico juego te llevará a un hospital psiquiátrico lleno de secretos justo a tiempo para HalloweenPor Dan Villalobos el
El inquietante juego de terror que tardó 15 años en desarrollarse por fin llegará a consolas y promete una experiencia de horror de la vieja escuela
Si buscas una experiencia para pasar un buen susto durante Halloween, hay un juego que llegará en una fecha bastante apropiada.
Se trata de una aventura de terror sobrenatural que apuesta por una atmósfera oscura y una historia que quiere meterse poco a poco en tu cabeza.
Un hospital será el escenario de esta pesadilla
SOEDESCO y Senscape confirmaron que ASYLUM llegará a PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Nintendo Switch el próximo 30 de octubre, justo a tiempo para celebrar Halloween.
El juego se desarrolla en el Hanwell Mental Institute, un enorme hospital psiquiátrico que guarda una historia bastante perturbadora. Ahí tomarás el papel de un antiguo paciente que comienza a experimentar extrañas visiones y deberá recorrer las instalaciones para descubrir qué ocurrió realmente.
La aventura será principalmente de exploración y resolución de acertijos. Tendrás que investigar diferentes zonas del instituto, conocer su pasado y prestar atención a los detalles mientras intentas encontrar respuestas.
Aquí puedes ver su avance:
Una historia que permaneció en secreto durante años
Uno de los aspectos más curiosos de ASYLUM es su largo proceso de desarrollo. Senscape trabajó durante 15 años en el proyecto y asegura que logró mantener en secreto buena parte de su historia hasta su lanzamiento.
La experiencia tendrá una duración aproximada de 10 horas, aunque habrá secretos y elementos ocultos que podrían llevarte a explorar todavía más el hospital.
Cabe mencionar que el proyecto está inspirado en el horror clásico, con referencias a películas de figuras como Peter Cushing y Lucio Fulci. Además, su banda sonora toma inspiración del cine de terror de los años 80 y de John Carpenter.
Terror sin depender de sustos fáciles
Senscape también destaca que ASYLUM busca construir tensión mediante su ambientación y narrativa, en lugar de depender constantemente de los llamados jump scares. Eso sí, el estudio reconoce que habrá algunos sustos inesperados.
La aventura debutó originalmente en PC, a través de Steam y GOG el 13 de marzo de 2025, pero ahora llegará por primera vez a las consolas mencionadas.
¿Te animarías a recorrer un hospital psiquiátrico abandonado durante Halloween? ¿Crees que ASYLUM conseguirá ofrecer ese terror clásico que promete? Cuéntanos en los comentarios.
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