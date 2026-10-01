Pese a nacer y florecer en prácticamente una sola generación de consolas, Uncharted se convirtió en una de las sagas más queridas de los videojuegos. Sin embargo, entró en un gran letargo cuyo fin no parecía cerca, pero nuevo reporte revela que Naughty Dog ya prepara el esperado regreso incluyendo a Nathan Drake.

Sin entrar en terreno de spoilers, Uncharted 4: A Thief’s End parecía dar un merecido descanso al icónico cazarrecompensas, lo cual se reforzó con la inactividad de la saga en años posteriores. Después de esta entrega de 2016, Naughty Dog lanzó Uncharted: The Lost Legacy como una aventura independiente, por lo que la saga cumplirá en 2027 10 años en la inactividad, obviamente sin contar el exitoso brinco que dio al cine en 2022.

¿El nuevo juego de Uncharted será un remake, reinicio o nuevo juego?

Pero Naughty Dog aún no abandonaría a Uncharted en el mundo de los videojuegos, o por lo menos así lo revela un nuevo reporte de MP1st, que a partir de información proveniente de fuentes anónimas, pero con conocimiento en la materia, indica que Naughty Dog ya prepara el próximo juego de Uncharted.

Lo más interesante es que se mencionó explícitamente que el juego traerá de regreso a Nathan Drake, aunque no se especificó en qué medida; es decir, no se sabe si aparecerá como personaje principal, secundario o simplemente como cameo.

Entre los rumores en torno a los proyectos de Naughty Dog, se escuchaba un posible reinicio o remake de juegos pasados de Uncharted, pero este reporte hace énfasis en que se trata de un juego completamente nuevo de la saga.

Reporte revela planes de Naughty Dog de traer de vuelta a Uncharted y Nathan Drake (imagen: Naughty Dog)

Shaun Escayg estaría encargado de la dirección de este nuevo Uncharted. Algunos podrían estar preocupados si recordamos que fue el director creativo del malogrado Marvel’s Avengers, pero hay que decir también que conoce bien Uncharted, puesto que fue el director de Uncharted: The Lost Legacy.

Esta información coincide con las sospechas de que Escayg es el encargado de uno de los próximo proyectos de Naughty Dog, ya que se le ha visto haciendo tareas de “investigación” en Trinidad y Tobago a inicios de 2026, exactamente en el Fort George. El acertado filtrador NatetheHate abonó a la especulación al afirmar que este proyecto no estaría relacionado con The Last of Us.

Los nuevos Uncharted y The Last Us estarían todavía muy lejos

Por si fuera poco, el reporte ofreció más detalles sobre el desarrollo de este proyecto sin anunciar, puesto que las fuentes refieren que sería el siguiente proyecto en el que trabajaría Naughty Dog tras el lanzamiento de Intergalactic: The Heretic Prophet e incluso lo lanzaría antes del también rumorado The Last of Us: Part III.

Desde luego, Naughty Dog no ha emitido comentario sobre este reporte, pero sí ha hablado sobre algunos proyectos que tiene en desarrollo. Con motivo del Día de The Last of Us, el estudio californiano confirmó que trabaja en 2 proyectos de la saga postapocalíptica, aunque sin definir de qué tipo.

Además, mencionó que en lo que resta de 2026 no habrá noticias de Intergalactic: The Heretic Prophet, sino que comenzará a hablar del proyecto hasta el próximo año. Dicho esto, es muy posible que el título de ciencia ficción debute hasta en 2028, lo cual coincide con la publicación de Escayg y hace pensar que el nuevo Uncharted estaría todavía muy lejos y The Last of Us: Part III todavía más o al revés, porque al final la prioridad podría cambiar a lo largo del desarrollo, justo como advierte MP1st.

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