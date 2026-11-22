LO QUE DEBES SABER

El episodio más reciente de One Piece presenta la nueva transformación de Luffy, la cual podría estar vinculada con Nika, el Dios del Sol

El aspecto de Luffy en esta nueva forma recuerda a un antiguo mural de Elbaf que representa a Nika

Nico Robin descubre la carta de Nefertari Lily, lo que deja entrever revelaciones importantes en futuros episodios

One Piece acaba de regresar tras una pausa de 2 semanas, y el reciente episodio 1199 del manga oficial presentó uno de los momentos más emocionantes del arco de Elbaph. Aunque el conflicto está lejos de terminar, ya conocemos más detalles de la poderosa y aterradora nueva transformación de Luffy.

Todo parece indicar que la nueva forma del protagonista tiene una profunda conexión con Nika, el Dios del Sol. Eso sí, parece que el aspirante al Rey de los Piratas enfrenta problemas para controlar su nuevo poder, lo que ya provocó un caos que afectó tanto a los héroes como a los villanos. Antes de continuar, advertimos que obviamente habrá spoilers.

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El nuevo Gear 6 de Luffy podría ser una representación de Nika

El episodio 1199 del manga de Eiichiro Oda se estrenó oficialmente el 22 de noviembre de 2026, lo que representa el regreso de la obra tras un descanso de 2 semanas. El tiempo de espera valió completamente la pena, pues, a pesar de sólo tener 13 episodios, el nuevo capítulo revela nuevos detalles sobre el nuevo poder del protagonista.

La transformación de Monkey D. Luffy aún carece de un nombre oficial, pero los fanáticos ya especulan que se trata del Gear 6 o, al menos, una versión previa. Hay mucha especulación al respecto, pues parece que el personaje principal no tiene control sobre su nueva forma de bestia.

En el momento en el que Luffy despertó por primera vez los poderes de Nika durante el punto más álgido del arco de Wano, se nos reveló que él es el Guerrero de la Liberación y una deidad que tiene como objetivo liberar a la gente de sus cadenas; sin embargo, el capítulo 1199 de One Piece se nos presenta una faceta completamente distinta.

En lugar de ser un ser que devuelve la alegría al pueblo, Luffy desató el caos a diestra y siniestra. Esto coincide a la perfección con la creencia de muchos elbafianos, quienes señalan que, en realidad, Nika es un Dios de la Destrucción. Esto explicaría por qué ahora el protagonista sólo desea acabar con todo lo que se pone delante de él.

Tras conseguir su nueva transformación, Luffy, quien ahora tiene el aspecto de un bestia con colmillos afilados, procede a atacar a Zaza. El héroe infla su cuerpo para desatar una enorme masa de agua, la cual cae sobre los gigantes y su aldea. Esto deja en evidencia que a Luffy ya no le importa causar daños colaterales.

Después de vencer con facilidad a Zaza, Monkey D. Luffy se dirige a Dorry y Brogy, momento en el que arranca una casa entera del suelo y la arroja. Los gigantes se defienden, pero Luffy salta con un rayo en forma de espada en una mano y un escudo de nubes en la otra.

Los fanáticos de One Piece notaron al instante que esa imagen recuerda la forma en que se representó a Nika en un antiguo mural de Elbaph, lo que parece confirmar que la nueva transformación del compañero de Zoro y Nami tiene una conexión profunda con el Dios del Sol.

La nueva transformación de Luffy tiene relación con Nika, el Dios del Sol

El manga de One Piece se prepara para presentar más revelaciones en su historia

Si bien observar a Monkey D. Luffy desatar el caos con el que se cree es su nuevo Gear 6 fue el momento más interesante del episodio 1199 del manga de One Piece, Eiichiro Oda también se tomó el momento para expandir la historia en otros frentes.

Al otro lado del conflicto, se nos muestra que Nico Robin por fin encontró la carta de Nefertari Lily, lo que seguramente traerá consigo revelaciones importantes en próximos episodios. La arqueóloga tiene una enorme facilidad para interpretar y leer textos antiguos, así que es la persona perfecta para descifrar el mensaje.

Finalmente, el reciente capítulo nos deja entrever que Nerona Imu busca una manera de abandonar Elbaph, pues su papel en el país llegó a su final. Eso sí, antes de salir planea llevarse consigo a los niños gigantes. Deberemos esperar para descubrir si Loki o cualquier otro personaje logra frustrar sus planes.

Eiichiro Oda publicará el capítulo 1200 del manga de One Piece el próximo 29 de noviembre de 2026 en el número 53 de la revista Weekly Shonen Jump de la revista Shueisha. Los fans del resto del mundo podrán disfrutarlo a través de la aplicación Manga Plus, disponible sin costo.

Nico Robin encuentra la carta de Nefertari Lily y muy posiblemente revelará su contenido en el próximo episodio de One Piece

Pero cuéntanos, ¿qué te pareció este episodio? ¿Cuál crees que sea el verdadero origen de la nueva transformación de Monkey D. Luffy? Comparte tus teorías en los comentarios.

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