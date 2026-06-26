Poco a poco nos acercamos al lanzamiento inevitable de Grand Theft Auto VI, que cumple con todas las papeletas para convertirse en uno de los títulos más importantes de la historia. Decir que hay mucha emoción es quedarse corto, y era obvio que habría quienes intentaría aprovechar ese hype para intentar hacer negocio a costa de la alta demanda.

Quizás como era de esperar, los estafadores entraron en escena e intentaron revender las preordenes del título de mundo abierto en múltiples tiendas de Internet, incluida eBay; sin embargo, y a diferencia de otros casos similares, parece que los fanáticos simplemente no cayeron en la trampa.

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Intentan revender sin éxito las reservas de Grand Theft Auto VI en eBay

Justo como se adelantó, la preventa oficial de GTA VI se puso en marcha a primera hora del pasado jueves 25 de junio de 2026. Los jugadores ya pueden reservar su copia digital tanto en la PS Store de PlayStation 5 como en la Microsoft Store de XBOX Series X|S. También es posible adquirir el título en Amazon y otras plataformas en línea.

Tal como se convirtió en tradición, los acaparadores y estafadores quieren sacar provecho de esta situación. De acuerdo con los informes, algunas personas ya intentan revender sus reservas del videojuego de mundo abierto en tiendas online a precios exorbitantes que superan los costos oficiales, los cuales son muy elevados de por sí.

Ya hay múltiples ofertas en eBay, y un revendedor pide $199 USD más $24 USD adicionales por gastos de envío por una copia física de la versión de PlayStation 5 de Grand Theft Auto VI; esto eleva el total a unos $225 USD, es decir, $150 USD más caro que la Ultimate Edition.

Y sí, parece que la mayoría de las unidades que se pusieron a la venta en Internet pertenecen a la Standard Edition, que sólo da acceso a la campaña principal protagonizada por Jason Duval y Lucia Campos. Afortunadamente, nadie ofreció alguna puja todavía, lo que es un indicador de que esta estrategia de los revendedores no rindió frutos.

Otros usuarios intentan vender sus copias reservadas de GTA VI a precios similares. En eBay, es posible encontrar unidades físicas de la versión más básica del juego por hasta $174 USD, lo que todavía está por encima del costo oficial. Y de nuevo, los anuncios todavía no tienen ofertas de posibles compradores.

Aunque resulta obvio, las reservas de Grand Theft Auto VI jamás se agotarán en las tiendas digitales. Y debido a que el lanzamiento en físico únicamente incluye un código de descarga, es probable que Rockstar Games tenga facilidades para reestablecer el inventario.

Revendedores intentan vender copias físicas de Grand Theft Auto VI por hasta $200 USD en tiendas online como eBay

Aumentan los casos de estafas y ataques gracias al auge de GTA VI

Si bien se agotaron las unidades físicas en Amazon temporalmente durante la tarde del jueves, en este momento sí existen copias disponibles tanto en PlayStation 5 como en XBOX Series X|S. Así pues, parece que simplemente no hay un mercado para los revendedores de eBay en esta ocasión.

Tristemente, los estafadores distan de ser el único problema que se formó alrededor del entusiasmo por Grand Theft Auto VI. Los expertos advirtieron que algunos ciberdelincuentes lanzaron sitios web fraudulentos que prometen ofrecer acceso anticipado al título de Rockstar Games.

Sobra decir que se trata de un vil engaño, pues esas páginas de Internet sólo aceptan pagos a través de criptomonedas para evitar que las víctimas intenten recuperar su dinero. Según los especialistas, los hackers también utilizan anuncios falsos para timar a los jugadores e infectar sus PC con malware peligroso.

Aumentan los intentos de estafas y engaños gracias al próximo lanzamiento de GTA VI

Pero dinos, ¿qué opinas de estas estafas? ¿Ya compraste el juego? Déjanos leerte en los comentarios.

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