LO QUE DEBES SABER:

Apareció una página sospechosa de Grand Theft Auto VI en Steam, pero no parece estar vinculada a Rockstar Games

La página carece de imágenes y descripciones oficiales, lo que genera dudas sobre su autenticidad

SteamDB ha señalado esta página como potencialmente maliciosa, advirtiendo a los usuarios que no interactúen con ella

Rockstar aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC

Grand Theft Auto VI (GTA 6) la está rompiendo en PS5 y XBOX Series X|S, pero millones de jugadores están a la espera de su lanzamiento en PC. A pesar de que ya hay algunas pistas sobre su llegada a computadoras, Rockstar Games no ha confirmado una fecha oficial para el estreno de dicha versión.

En horas recientes, la emoción de los jugadores de PC se fue a las nubes, pues una pagina de GTA 6 apareció por sorpresa en Steam, la popular tienda de Valve. Sin embargo, hay un detalle que tiene muy preocupados a los jugadores de PC y es que, al parecer, la página no tiene relación alguna con Rockstar.

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Página de GTA 6 aparece en Steam, pero podría ser una estafa

Millones de jugadores ya están disfrutando GTA 6 en consolas, pero muchos otros están a la espera de su versión para PC, pues promete ser la versión definitiva del juego de mundo abierto. No obstante, por ahora no hay pistas sobre cuándo llegará el título a las computadoras.

Ante esto, la sorpresiva aparición de una página de GTA 6 en Steam llamó la atención de miles de jugadores de PC, quienes especulan que el port podría estar más cerca de lo esperado. Sin embargo, es mejor no emocionarse, pues la supuesta página del juego es bastante sospechosa.

Actualmente, sólo muestra el nombre del título, ya que no tiene imágenes ni una descripción oficial. Tampoco se menciona a Rockstar Games ni a Take-Two, lo que sugiere que alguien externo a las compañías creó dicha página.

SteamDB, sitio que está al pendiente de todo lo relacionado con la tienda de Valve, alertó sobre la página de GTA 6. Advirtió que realmente se creó hace casi 3 años y que se mantuvo inactiva durante todo ese tiempo. Fue hasta el estreno del juego que presentó actividad, así que hay sospechas de que podría tratarse de una posible estafa.

Por ahora, no hay forma de corroborar que la página sea oficial. Por ello, SteamDB recomendó mantenerse alejada de ella y evitar comprar o descargar el contenido que ofrezca en un futuro cercano. En años recientes, Steam ha distribuido juegos con malware por descuidos de seguridad, así que más vale tomar precauciones.

Hay teorías de que la página de GTA 6 podría ser falsa y ser utilizada para engañar a los jugadores y robarles su información. También se especula con que podría ser una simple página para llamar la atención con un clon de GTA 6 de pésima calidad. Otro detalle importante es que la página clasifica el juego como free-to-play, lo que ha levantado aún más sospechas.

“El equipo de SteamDB ha marcado esta aplicación como sospechosa, ya que podría ser maliciosa o suplantar la identidad de otro producto. Recomendamos extremar las precauciones y evitar comprar o descargar esta aplicación”, explicaron los encargados del servicio.

Una página de GTA 6 apareció en Steam, pero es demasiado sospechosa

¿GTA 6 llegará pronto a PC?

Múltiples reportes aseguran que Rockstar trabaja para lanzar GTA 6 lo antes posible en PC. Incluso, algunas fuentes han asegurado que el estudio acelerará el desarrollo del port y que podría llegar en la primera mitad de 2027 a Steam y Epic Games Store.

Uno de los motivos para acelerar el desarrollo sería la piratería y la posibilidad de que la comunidad cree un port no oficial con la ayuda de la inteligencia artificial. De hecho, CYBERLEEK regresó y amenazó con filtrar una build del juego, lo que facilitaría su emulación.

Por ahora, Rockstar se mantiene en silencio y no ha revelado una ventana oficial para el lanzamiento de GTA 6 en PC. Si las pistas actuales son precisas, entonces los jugadores de computadoras sólo tendrán que esperar unos cuantos meses más para disfrutarlo en sus equipos.

GTA 6 llegaría oficialmente a PC en algún momento de 2027

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