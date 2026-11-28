Lo que debes saber:

Fool Night es un nuevo anime que llegó a Netflix y ha llamado la atención de los espectadores por combinar ciencia ficción, misterio y drama en una historia con una premisa bastante particular

El anime es una colaboración entre los estudios SUNRISE y SHAFT, responsables de producciones reconocidas como Cowboy Bebop y Puella Magi Madoka Magica, respectivamente

Los 12 episodios ya están disponibles en Netflix, por lo que es posible disfrutar la historia completa de principio a fin sin esperar nuevos capítulos

La temporada de otoño de 2026 todavía tiene varias sorpresas para los aficionados a la animación japonesa. Entre las propuestas más interesantes se encuentra una producción que combina ciencia ficción, misterio, drama y una inquietante reflexión sobre el futuro de la humanidad.

Se trata de Fool Night, un anime que acaba de llegar al catálogo de Netflix y que tiene una premisa bastante particular. La serie comenzó a llamar la atención desde sus primeros avances, pero su estreno ya está generando comentarios positivos entre los espectadores, quienes destacan su historia, ambientación y propuesta visual. Algunos incluso ya la consideran una de las producciones más interesantes de la temporada.

Una humanidad que necesita convertirse en plantas para sobrevivir

La historia de Fool Night nos transporta a un futuro en el que la Tierra lleva aproximadamente 100 años cubierta por densas nubes que impiden el paso de la luz solar. Como consecuencia, gran parte de la vegetación desapareció y el oxígeno se convirtió en un recurso cada vez más escaso.

Ante esta situación, la humanidad desarrolló una tecnología conocida como Transfloración, un procedimiento que permite convertir a personas cercanas a la muerte en plantas capaces de producir pequeñas cantidades de oxígeno. Quienes aceptan someterse al proceso reciben una importante compensación económica, aunque el precio es abandonar su existencia humana para convertirse en parte de la vegetación que mantiene con vida al planeta.

El protagonista es Toshiro Kamiya, un joven que vive en condiciones precarias y apenas consigue dinero para cubrir sus necesidades y los medicamentos de su madre enferma. Sin demasiadas alternativas, comienza a considerar la posibilidad de someterse a la Transfloración.

No obstante, el procedimiento le concede una habilidad inesperada: puede escuchar las voces de las personas que fueron transformadas en plantas. Esto termina involucrándolo con una institución médica y una investigación relacionada con una serie de asesinatos que esconde algo mucho más complejo de lo que parece.

Aquí puedes ver el trailer:

Una colaboración interesante que merece una oportunidad

Uno de los atractivos de Fool Night es que representa la primera colaboración entre los estudios SUNRISE y SHAFT, responsables de producciones reconocidas como Cowboy Bebop, Mobile Suit Gundam y Puella Magi Madoka Magica.

La serie también destaca por incluir temas como la desigualdad social, la desesperación económica, la supervivencia y el valor de la vida humana.

Su combinación de misterio, momentos perturbadores y reflexiones sobre una sociedad al borde del colapso le da una personalidad particular.

Las primeras reacciones de la comunidad han sido bastante positivas. Varios espectadores que ya terminaron la serie destacan especialmente su construcción de mundo, apartado visual y carga emocional imperdibles.

Lo mejor es que no necesitas esperar semanas para descubrir su desenlace. Fool Night se estrenó el 26 de noviembre en Netflix con sus 12 episodios disponibles desde el primer día, por lo que puedes disfrutar de toda la historia de principio a fin en un maratón para este fin de semana.

¿Te llamó la atención esta peculiar propuesta de ciencia ficción? ¿Crees que merece un lugar entre los mejores anime de 2026? Cuéntanos en los comentarios.

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