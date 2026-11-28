LO QUE DEBES SABER:

GTA 6 se puede jugar en XBOX One mediante XBOX Cloud, demostrando el potencial de la tecnología de juego en la nube de Microsoft

La posibilidad de ejecutar un lanzamiento de 2026 en una consola de 2013 evidencia que el juego en la nube puede ser una alternativa más económica, aunque todavía enfrenta retos para convertirse en una opción masiva

Contra pronóstico, Grand Theft Auto VI sí se puede jugar en XBOX One, aunque no de forma nativa, sino gracias a la nube de XBOX Cloud y al ecosistema de gaming de Microsoft.

La compañía norteamericana apostó fuerte en esta generación para impulsar el gaming en la nube. El concepto es llevar la oferta de XBOX hacia cualquier dispositivo para no depender de una consola y ofrecer una entrada de bajo costo y requerimientos para ello.

Aunque hay dudas sobre los alcances de esta tecnología, el hecho de que una consola de 2013 permita jugar el título más importante de 2026 es una auténtica hazaña y, tal vez, un punto de quiebre favorable para Microsoft.

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Elogian la versión de GTA 6 para XBOX One que corre en la nube de Microsoft

Los últimos días han sido de disfrute y análisis de GTA 6, el juego más esperado de la historia. Se espera que su impacto tenga repercusión en distintos sectores de la industria de los videojuegos y uno de ellos podría ser el juego en la nube.

Por si no lo sabes, GTA 6 se puede jugar en XBOX One a través de XBOX Cloud si eres suscriptor de alguno de los planes de XBOX Game Pass o adquieres tiempo de juego para la nube en la tienda de Microsoft.

Básicamente, la consola funciona como receptor y emisor, pues el procesamiento importante se realiza en los centros de datos de Microsoft.

Pese a los cuestionamientos y los diversos resultados, un análisis de Digital Foundry reveló que la versión de la nube para XBOX One funciona muy bien y esto es gracias a la inversión y atención que pusieron Microsoft y Rockstar Games:

“Es un logro notable lo que Microsoft logró aquí en cuanto a la arquitectura que han configurado en el lado del servidor para hacer esto posible, y para mitigar los problemas de latencia y compresión hasta tal punto que, en realidad, ninguno de esos 2 problemas me molestó tanto como pensaba al entrar”.

El nuevo Grand Theft Auto podría cambiar la percepción sobre el juego en la nube de XBOX

Aunque es una tecnología impresionante, el juego en la nube no se ha masificado como se esperaba y ni siquiera Microsoft logró que fuera un hit. Este año, XBOX cambió las vías de acceso y el tiempo disponible para jugar en la nube y en su comunicado informó que esto solo afectaría a 4% de los suscriptores de Game Pass que cuentan con el servicio.

Sin embargo, el análisis de Digital Foundry expone loque puede suceder si las compañías involucradas ponen especial atención en la optimización del juego para que tenga el mejor desempeño posible vía streaming.

Al respecto, el especialista Thomas Morgan considera que GTA 6 en la nube es, quizá, el mejor juego que aprovecha esta tecnología en este momento y esto demostraría el potencial que tiene el servicio como oferta en el mercado: “no creo que haya duda de que este es el punto de entrada más barato para jugar. Así que la pregunta es si es lo suficientemente bueno para que la mayoría de la gente simplemente se lance hacia XBOX Cloud”.

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