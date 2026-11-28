Lo que debes saber:

Sakamoto Days es uno de los animes populares de Netflix y destaca por combinar espectaculares escenas de acción, comedia y personajes carismáticos

La historia sigue a Taro Sakamoto, un antiguo asesino temido por sus habilidades que decidió abandonar su violento pasado para llevar una vida tranquila junto a su esposa e hija

Netflix confirmó que la temporada 2 se estrenará el 18 de enero de 2027 y tendrá un lanzamiento semanal, con un episodio nuevo cada lunes

Sakamoto Days se convirtió en uno de los animes de acción más llamativos de Netflix gracias a su combinación de peleas espectaculares, comedia y personajes carismáticos.

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Como seguramente sabes, la serie ofrece una premisa bastante particular: Taro Sakamoto fue uno de los asesinos más temidos y respetados del mundo, pero decidió abandonar su violento pasado después de enamorarse y formar una familia.

Ahora, Sakamoto lleva una vida tranquila al frente de una pequeña tienda, junto a su esposa Aoi y su hija Hana. No obstante, dejar atrás su antigua profesión no significa que los problemas hayan desaparecido. Su pasado continúa persiguiéndolo y diferentes asesinos representan una amenaza para él y sus seres queridos. Con ayuda de Shin, un antiguo compañero, superó varios retos y pudo conseguir un poco paz. La buena noticia es que su aventura está lejos de terminar.

La segunda temporada del anime está muy cerca

Después de los acontecimientos de su primera entrega, Netflix confirmó que la temporada 2 de Sakamoto Days debutará el 18 de enero de 2027.

A diferencia de otros lanzamientos que llegan con varios capítulos disponibles desde el primer día, esta nueva etapa tendrá un estreno semanal en el servicio de streaming, con un episodio nuevo cada lunes.

Hay un detalle importante para quienes siguen el anime desde Japón: la distribución no será exactamente igual en todos los territorios. En el país asiático se estrenarán 2 episodios el día del debut, mientras que el público internacional solamente recibirá 1 capítulo. Esto provocará que la emisión japonesa se mantenga una semana por delante de la distribución internacional.

Aquí puedes ver el anuncio:

Sakamoto está de regreso. 😮‍💨 💥 La temporada 2 de ‘Sakamoto Days’ llega el 18 de enero, solo en Netflix. pic.twitter.com/7QsBCRLJnY — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 27, 2026

¿Cuántos capítulos tendrá la nueva temporada de Sakamoto Days?

Por ahora, no se ha confirmado cuántos episodios tendrá esta segunda temporada. Como referencia, la primera entrega tuvo 22 capítulos, distribuidos en 2 partes, por lo que todavía queda por conocer qué tan extensa será la continuación.

Cabe mencionar que el anime es muy querido por la comunidad, ya que ofrece varios elementos interesantes como enfrentamientos entre asesinos con habilidades extraordinarias hasta situaciones cotidianas en las que Sakamoto intenta proteger su negocio y disfrutar a su familia.

Ahora, toca esperar menos de 2 meses para continuar con la historia del asesino que se ganó un lugar en nuestros corazones otaku.

¿Esperabas el regreso de Sakamoto y sus compañeros? ¿Qué te gustaría ver en los nuevos episodios? Cuéntanos en los comentarios.

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