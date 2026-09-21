Microsoft busca nuevas formas de monetizar su ecosistema de videojuegos y evitar más aumentos de precio en XBOX. Para ello, recurrirá a un mal necesario: los comerciales. El gigante tecnológico registró recientemente una patente con un sistema de publicidad que llegará a sus juegos para consolas y PC.

La apuesta de Microsoft por los comerciales ha recibido el rechazo de los jugadores, quienes consideran que ver publicidad mientras disfrutan sus títulos favoritos arruinará la experiencia. La patente revela detalles de un sistema que busca ser lo menos invasivo posible; sin embargo, la comunidad sigue preocupada por el impacto que tendrá este nuevo modelo de negocios en los videojuegos.

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¿Cómo funcionarán los comerciales en los juegos de XBOX para consolas y PC?

Los comerciales son cosa de todos los días en la televisión, los servicios de streaming y las redes sociales. Hasta cierto punto, los videojuegos se han mantenido al margen de este modelo de negocios, pues son experiencias inmersivas e interactivas donde cualquier interrupción puede arruinar un gran momento. Pese a ello, XBOX está convencido de que la publicidad y los videojuegos pueden ser buenos aliados.

Desde hace meses, la compañía trabaja en proyectos para incorporar publicidad en sus juegos y servicios, con la meta de impulsar su negocio luego de varios tropiezos financieros que se tradujeron en importantes aumentos de precio en su ecosistema. XBOX no ha abandonado sus planes para llevar los comerciales a sus títulos, y una patente de Microsoft lo demuestra.

Las compañías registraron un sistema para llevar comerciales a sus juegos para consolas y PC. La idea es simple: mostrar publicidad en momentos específicos para no romper la inmersión de las partidas. La patente detalla un sistema que es “consciente del contexto”, es decir, de lo que ocurre en pantalla.

De esta forma, el sistema detectaría “eventos desencadenantes” de un juego y activaría la aparición de comerciales en el momento preciso. El objetivo de Microsoft es evitar interrumpir la experiencia de juego, así que mostraría anuncios en momentos de inactividad.

Como el sistema es capaz de detectar lo que ocurre en pantalla, no interrumpiría momentos clave de la experiencia de juego. De esta forma, sólo activaría comerciales durante las pantallas de carga, al momento de finalizar una misión y otros momentos donde considere que no hay actividad relevante.

El documento, registrado el pasado 3 de septiembre, también revela detalles de un sistema de “créditos publicitarios”. Serviría para otorgar a los jugadores periodos sin anuncios. Una vez concluidos, el sistema activaría un comercial. Es importante mencionar que esta idea es por ahora únicamente una patente, pero hay una alta probabilidad de que se convierta en un proyecto real, posiblemente en algún momento de la próxima generación o incluso antes.

Microsoft diseño un sistema para la llegada de comerciales a los juegos de XBOX

La publicidad en los videojuegos ya es una realidad

Aunque el proyecto de Microsoft está por ahora sólo sobre papel, los comerciales ya son una realidad en los videojuegos. Hace poco, XBOX confirmó que integrará anuncios a servicios como XBOX Cloud Gaming, que tendrá un plan gratuito que los usuarios podrán usar mientras vean publicidad.

Matthew Ball, director de estrategia de la marca, considera que los comerciales son la alternativa ideal para evitar más aumentos de precio en XBOX. Sabe que la idea genera preocupación entre los jugadores, así que quieren integrarlos de la forma más orgánica posible.

De hecho, XBOX ya detalló los lineamientos que seguirá para llevar publicidad a sus juegos para consolas y PC:

Pensar en el jugador, pues los anuncios deben generar valor.

No interrumpir las sesiones de juego.

Aplicar los mismos estándares de calidad a sus anuncios que a su contenido.

Tener claro qué es publicidad.

Asegurarse de que los anuncios se ajusten a las expectativas de los jugadores en cada plataforma.

La llegada de publicidad a los juegos y servicios de XBOX parece inevitable

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