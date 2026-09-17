El software de protección contra la piratería Denuvo tiene su historia en el gaming de PC. Las compañías lo usan para prevenir que sus juegos se copien y distribuyan ilegalmente en el lanzamiento, pero algunos miembros de la comunidad lo toman como un reto.

A estas alturas, los editores solo tratan de proteger los primeros días de estreno antes de que algún grupo de hackers rompa la seguridad. Al mismo tiempo, los usuarios se quejan de la tecnología de Denuvo pues impacta en el rendimiento de los juegos pese a tener equipos de gama alta.

Ante este escenario, la compañía está harta de uno de estos grupos e interpuso una demanda, pero el detalle es que no tiene forma de localizar a los responsables y por eso recurrió a la táctica de Rockstar Games tras las recientes filtraciones de GTA VI.

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Denuvo le declara la guerra a los hackers y demanda a Voices38, pero no tiene forma de localizarlos

De acuerdo con un reporte de TorrentFreak, los responsables de Denuvo interpusieron una demanda contra el grupo de hackers Voices38.

No se trata de un asunto menor. La compañía dueña del software de seguridad vio un periodo de tranquilidad tras la caída del grupo Empress y a nivel comunidad se corrió la voz de que era muy difícil romper la seguridad de este sistema antipiratería.

Sin embargo, el grupo Voices38 demostró lo contrario con DOOM: The Dark Ages, por lo que los representantes de Denuvo consideraron que, otra vez, su software estaba siendo vulnerado.

Según la información, la compañía demandó al grupo de hackers por violar sus sistemas de seguridad. El software está protegido por la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA) y cubre este tipo de ataques.

La demanda está en marcha, pero hay un problema: no hay forma de encontrar a quienes vulneraron la seguridad de Denuvo.

Denuvo Sues Game Cracker ‘voices38’ for Bypassing its Anti-Tamper DRM

As the case moves forward, the company will likely subpoena Reddit, Discord, and Valve for the cracker's identifying information.

Source: https://t.co/eB9e5R6mjd #crackwatch #denuvo — CrackWatch (@realCrackWatch) September 16, 2026

La compañía pide el apoyo de Steam, Discord y reddit para dar con los responsables

En su búsqueda de Voices38, Denuvo se inspiró en las recientes filtraciones de GTA VI con Rockstar Games solicitando el apoyo de compañías como Microsoft, Google, Steam, Discord y reddit para dar con Cyberleek.

Tal como en este caso, Denuvo espera que empresas com Valve (Steam), Discord y reddit sean de ayuda para dar con cualquier elemento o detalle que permita ubicar al grupo de hackers.

La expectativa es que las comunicaciones internas arrojen pistas sobre Voices38, pues la comunidad que está en espera de que se rompa la seguridad de Denuvo en cada lanzamiento es muy activa y tal vez en los servicios y plataformas de estas empresas encuentren detalles que permitan dar con ellos.

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