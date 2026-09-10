Los fans de los RPG medievales tienen un motivo más para mirar con atención el calendario de Nintendo Switch 2. Durante el Nintendo Direct de este 9 de septiembre, se confirmó una versión muy esperada para la consola.

Se trata de Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition, que llegará a Nintendo Switch 2 en algún momento de 2027. Todavía tendremos que esperar para conocer su fecha exacta, pero ya sabemos que será una edición bastante completa.

Henry regresará con una aventura medieval enorme

Kingdom Come: Deliverance II es un RPG de mundo abierto en primera persona desarrollado por Warhorse Studios. La aventura vuelve a llevarnos a la Bohemia del siglo XV para continuar la historia de Henry de Skalitz.

El juego apuesta por una experiencia medieval bastante realista, donde las decisiones del jugador tienen consecuencias y las misiones pueden resolverse de distintas maneras.

La entrega también combina exploración, combate, sigilo, conversaciones y una enorme cantidad de actividades.

Lo mejor de todo es que la Royal Edition incluirá el juego base, las expansiones de historia, equipo exclusivo y una misión adicional. Entre sus contenidos están las expansiones Brushes with Death, Legacy of the Forge y Mysteria Ecclesiae.

Por ahora, Nintendo y Warhorse Studios únicamente han confirmado 2027 como ventana de lanzamiento.

Aquí puedes ver el avance del juego:

El primer juego ya está disponible en Switch y hay un rumor interesante

Esta noticia también resulta curiosa porque Kingdom Come: Deliverance ya tuvo su propia adaptación para Nintendo Switch.

La Royal Edition del primer juego llegó a la consola en 2024 e incluye la aventura completa junto con todos sus DLC.

Además, existen rumores sobre una posible versión mejorada de Kingdom Come: Deliverance para Nintendo Switch 2, pero por ahora esa información permanece como especulación y no existe un anuncio oficial que confirme dicha edición.

De concretarse, sería una forma bastante conveniente de jugar toda la historia de Henry en la nueva consola de Nintendo.

¿Te gustaría jugar Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition en Nintendo Switch 2? ¿Crees que Warhorse Studios debería lanzar también una versión mejorada del primer juego? Cuéntanos en los comentarios.

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