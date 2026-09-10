Insomniac Games es uno de los estudios más queridos en la actualidad, pues en años recientes sorprendió a los fans con la serie Marvel’s Spider-Man y el regreso de Ratchet & Clank. Por obvias razones, había mucho entusiasmo por su siguiente gran proyecto: Marvel’s Wolverine. Lamentablemente, parece que el resultado final no estuvo a la altura.

El videojuego protagonizado por Logan se ha visto envuelto en numerosas polémicas a lo largo de los años, pero nada de eso importa si lo que ofrece a los jugadores supera las expectativas. Pero las primeras reseñas ya salieron a la luz, y son peores de lo que cabría esperar.

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Marvel’s Wolverine decepciona y debuta con reseñas mixtas

El título ambientado en el mundo de los X-Men debutará oficialmente el 15 de septiembre de 2026, pero miembros de la prensa y otras personalidades ya tuvieron la oportunidad de jugarlo. De esta manera, el 10 de septiembre empezaron a salir las primeras calificaciones.

Tristemente, se podría decir que Marvel’s Wolverine es una decepción al tener en cuenta el historial previo del estudio de PlayStation. El exclusivo de PS5 consiguió un puntaje promedio de 77 en Metacritic basado en un total de 102 críticas. De esta manera, quedó claro que fue incapaz de cumplir con las expectativas de todos los jugadores.

Como siempre decimos en estos casos, cabe la posibilidad de que la calificación final aumente o disminuya a medida que más medios especializados y creadores de contenido comparten su veredicto. Pero algo es cierto: la tendencia es negativa.

Cuando empezamos a escribir esta nota, la puntuación de Marvel’s Wolverine estaba en 78 con poco más de 60 reseñas; sin embargo, al actualizar la página bajó a 77. Es probable que el número disminuya incluso más, aunque también es factible que ocurra todo lo contrario y que en las próximas horas lleguen calificaciones más positivas.

Al menos por ahora, la aventura de Logan es una de las peor valoradas del estudio en tiempos recientes. Para contextualizar, Marvel’s Spider-Man obtuvo una puntuación de 87 en Metacritic en su lanzamiento original en 2018, mientras que su versión remasterizada también tiene la misma calificación.

Y si bien el spin-off Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sólo obtuvo un puntaje de 85, la franquicia se levantó con fuerza en 2023 con el aclamado, pero también divisivo, Marvel’s Spider-Man 2, que debutó con una calificación sobresaliente de 90 en Metacritic. La secuela fue un éxito de ventas y rompió récords en sus primeras semanas.

Fuera del mundo de los superhéroes, Insomniac Games obtuvo el aplauso de los jugadores y la crítica especializada con Ratchet & Clank: Rift Apart, que consiguió una puntuación de 88 en su estreno exclusivo para PlayStation 5 en 2021.

Si bien 77 en una calificación bastante buena, es innegable que Marvel’s Wolverine, uno de los juegos first-party más importantes de PlayStation, quedó por debajo de las expectativas.

Marvel's Wolverine debuta con una puntuación promedio de 77 en Metacritic

Marvel’s Wolverine causa polémica en la previa a su lanzamiento

En definitiva, Marvel’s Wolverine pasará a la historia como uno de los lanzamientos más divisivos y polémicos en la historia del estudio desarrollador. Se podría decir que la mala racha empezó en 2023, cuando una vulneración de seguridad provocó que información y datos confidenciales relacionados con Insomniac Games y sus proyectos saliera a la luz.

A raíz de dicho ciberataque, se empezaron a compartir videos de una versión temprana del videojuego de los X-Men. El metraje circuló en Internet y rápidamente recibió críticas negativas, a pesar de que claramente se trataba de un built antiguo del exclusivo de PlayStation 5.

Tras meses de silencio, Marvel’s Wolverine reapareció el año pasado con un avance que mostró su jugabilidad y detalles de la campaña narrativa. Los jugadores criticaron la dirección de arte y el diseño de algunos personajes, y la polémica se intensificó en 2026 con el lanzamiento de nuevos avances oficiales.

La situación escaló al punto de que un desarrollador de Insomniac Games se pronunció públicamente sobre la negatividad que hay en torno al proyecto. El director del videojuego de acción también respondió a los comentarios de los jugadores, y afirmó que los fans siempre encontrarán cualquier pretexto para quejarse.

Para colmo, Marvel’s Wolverine será uno de los primeros juegos first-party de PlayStation que debutará en medio de la controversia que gira en torno al fin del formato físico. Lo irónico es que el título de Insomniac Games sí tendrá un lanzamiento en disco.

Marvel's Wolverine decepciona y recibe reseñas mixtas

Pero cuéntanos, ¿estás decepcionado con la calificación del videojuego? ¿Aun así planeas comprarlo? Déjanos leerte en los comentarios.

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