Uno de los anuncios más llamativos del Nintendo Direct de The Legend of Zelda fue un Switch 2 edición especial, que rinde homenaje a los 40 años de historia de la franquicia. Muchos fans están dispuestos a todo con tal de conseguirlo, pues es el sistema ideal para disfrutar el remake de Ocarina of Time.

El Switch 2 de The Legend of Zelda se producirá en cantidades limitadas, así que es uno de los sistemas más cotizados del momento. Desafortunadamente, no todos los fans de Nintendo podrán conseguir uno, pues los revendedores ya hicieron de las suyas y lo venden a precios exorbitantes en diversas tiendas online.

Tal como se esperaba, la consola se agotó rápidamente en algunas regiones y, actualmente, es imposible conseguirla en tiendas minoristas. Los revendedores están aprovechando esto para venderla casi al doble de su precio original.

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Revendedores venden el Switch 2 de The Legend of Zelda a precios exorbitantes

El Switch 2 de The Legend of Zelda es la primera edición especial que habrá de la consola de Nintendo. El sistema tiene un genial diseño que conquistó al instante a miles de jugadores, pues está inspirado en la icónica Trifuerza y otros elementos de la franquicia. A pesar de que no incluye una copia de Ocarina of Time Remake, todos los fans de la saga quieren tenerlo en sus manos.

El problema es que los revendedores se adelantaron y acapararon gran parte del stock disponible de la consola. Como imaginas, quieren hacer negocio y obtener jugosas ganancias al aprovecharse del enorme hype que hay por el estreno de Ocarina of Time Remake.

El Switch 2 edición especial cuesta oficialmente $519.99 USD, pero actualmente ya es casi imposible conseguirlo a ese precio. Los revendedores lo venden hasta por $900 USD en sitio como eBay, donde hay una infinidad de publicaciones que lo ofrecen por precios injustos.

La consola se agotó en cuestión de minutos en mercados como Estados Unidos. Tiendas como Best Buy, Walmart y Target vendieron su stock en tiempo récord y, al parecer, no ofrecerán muchas unidades adicionales en el futuro.

En eBay hay una infinidad de revendedores que ofrecen el Switch 2 de The Legend of Zelda por precios que van desde los $700 hasta los $985 USD. De esta forma, algunos jugadores están pagando más de lo que cuesta un PS5 o XBOX Series X por la consola híbrida edición especial.

Tristemente, muchos fans no tendrán otra alternativa que pagar un precio por encima del oficial para añadir la consola a su colección. Nintendo confirmó que será un hardware que se producirá en cantidades limitadas, así que se agotará en algún momento.

Revendedores acapararon el Switch 2 edición especial de The Legend of Zelda

Reportan estafas con el Switch 2 edición especial

Por si fuera poco, algunos jugadores se han percatado que hay vendedores que quieren estafarlos con el Switch 2 de The Legend of Zelda. Varios usuarios de eBay ofrecen la consola sin siquiera tener stock en sus manos, lo que alertó a muchos sobre posibles fraudes.

También hay publicaciones descaradas que ofrecen el Switch 2 por precios muy elevados, pero que son un engaño. Algunos vendedores prometen el sistema; sin embargo, en la descripción del producto afirman que sólo enviarán una imagen de la consola al correo electrónico del comprador.

En foros y redes sociales, los jugadores pidieron a la comunidad no caer en este tipo de engaños. La recomendación de muchos es no comprarle a los revendedores y esperar por una oportunidad para adquirir el sistema en tiendas minoristas.

Cuidado con las estafas que aprovechan el hype por el Switch de The Legend of Zelda y Ocarina of Time

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