El más reciente State of Play tuvo espacio para grandes producciones, pero también para experiencias capaces de generar auténtica incomodidad. Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el nuevo trailer de la historia de ILL, un proyecto de terror y supervivencia en primera persona que busca llevar el horror realista a otro nivel.

La presentación mostró un adelanto cargado de escenas inquietantes, criaturas grotescas y momentos de tensión que dejaron claro que el objetivo de sus desarrolladores es provocar miedo constante. Con una combinación de acción, exploración y supervivencia, este título quiere convertirse en una de las propuestas más perturbadoras que llegarán el próximo año.

Un fuerte abandonado esconde una pesadilla imposible de comprender

En ILL los jugadores se adentrarán en un enorme complejo de investigación que fue consumido por una misteriosa entidad. Dentro de este lugar nacieron horribles aberraciones que ahora acechan cada rincón del escenario.

La historia sigue a un protagonista que intenta salvar aquello que más le importa. Sin embargo, para lograrlo deberá enfrentarse a una amenaza que parece desafiar toda lógica. Conforme avance la aventura, descubrirá el origen del mal que transformó el lugar y a las criaturas que lo habitan.

El nuevo trailer del juego permitió observar parte de esta narrativa y mostró el tono oscuro que definirá la experiencia. Cada pasillo, laboratorio y habitación parece esconder nuevos peligros capaces de aparecer cuando menos lo esperas.

Aquí puedes ver el video:

Terror realista con monstruos impredecibles y desmembramientos brutales

Uno de los aspectos más llamativos de ILL es su apuesta por el realismo. El juego utiliza físicas avanzadas para hacer que los enfrentamientos sean más intensos y aterradores. Los enemigos reaccionan de forma dinámica y pueden comportarse de maneras inesperadas durante los combates.

Además, contará con un sistema de desmembramiento detallado que busca aumentar la sensación de impacto en cada encuentro. Los desarrolladores aseguran que cada enfrentamiento debe sentirse desesperado y peligroso, obligando a los jugadores a pensar rápido para sobrevivir.

Detrás del proyecto se encuentra Team Clout, un estudio formado por especialistas en horror que han colaborado en producciones como Longlegs, Until Dawn, V/H/S/Beyond, It: Welcome to Derry y Azrael. Su experiencia en cine y televisión se refleja en la atmósfera y en la presentación visual del juego.

El debut de un estudio que quiere quedarse en tu cabeza

ILL será el primer proyecto publicado bajo el sello Mundfish Powerhouse y también representa el debut de Team Clout como estudio de videojuegos.

Sus responsables explican que la meta es crear una experiencia que permanezca en la mente de los jugadores mucho después de apagar la consola. Tras lo visto en este nuevo avance, parece que van por buen camino.

El juego está previsto para lanzarse en algún momento de 2027.

¿Crees que ILL tiene potencial para convertirse en uno de los juegos de terror más impactantes de los próximos años? Cuéntanos en los comentarios.

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