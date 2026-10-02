El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, seguramente, ya piensan en qué títulos disfrutarás en los próximos días. La buena noticia es que una de las tiendas más populares de juegos para PC está regalando un llamativo título que te transportará al Viejo Oeste y te dará bastantes horas de diversión.

Como en todas las promociones para conseguir juegos gratis, tiene poco tiempo para reclamar el título con 100% de descuento y añadirlo a tu colección de PC para siempre. A continuación, te decimos cómo hacerlo y qué tipo de juego obtendrás al aprovechar esta fabuloso descuento.

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Juego con más de 1000 reseñas mayormente positivas está disponible gratis en PC

Cada nueva promoción para conseguir juegos gratis demuestra que el PC gaming es una de las mejores alternativas para divertirnos sin gastar demasiado. Como lo mencionamos, actualmente hay una atractiva oferta que te permitirá sumar otro título a tu colección sin costo alguno. En esta ocasión, el regalo viene por parte de GOG, tienda que de manera continua consiente a sus usuarios con obsequios y ofertas irresistibles.

Por tiempo limitado, puedes conseguir gratis un título llamado Bounty Train, del que probablemente hayas escuchado poco. El juego de Corbie Games y Daedalic Entertainment debutó en PC a mediados de 2017 y obtuvo muy buenas reseñas en plataformas como Steam, donde acumula más de 1400 calificaciones mayormente positivas.

Bounty Train es una aventura ambientada en el Viejo Oeste, así que te llevará al siglo XIX. Su propuesta de juego se basa en la simulación y la gestión, pues los trenes se convertirán en tu principal medio de supervivencia.

Podrás personalizar y administrar una locomotora de vapor, pero la tarea no será sencilla. Será necesario contratar y gestionar una tripulación capaz de resolver cada problema que surja en tu camino, incluyendo posibles atracos, intentos de soborno y más.

Bounty Train tiene un fuerte componente histórico, pues recrea ciudades y acontecimientos del Estados Unidos del siglo XIX. El título ofrece una historia no lineal llena de misiones, exploración y oportunidades para comerciar y mejorar tu locomotora.

Usualmente, el título se vende por $123.99 MXN, pero puedes conseguirlo gratis por tiempo limitado. Para ello, basta con que visites su página en GOG, inicies sesión y lo reclames sin costo. Tienes desde hoy hasta el domingo para reclamarlo con 100% de descuento y añadirlo a tu colección para siempre.

Bounty Train estará disponible gratis en GOG durante todo este fin de semana

¿Qué ofrece y cómo se juega Bounty Train?

Bounty Train es un juego con un fuerte componente de simulación, así que una de tus tareas principales será obtener y gestionar recursos. Una de las formas de hacerlo será transportar en tu locomotora todo tipo de mercancía y pasajeros, lo que te permitirá ganar un poco de dinero.

Deberás ser precavido durante tus viajes, pues las emboscadas están a la orden del día y podrías perder todas tus ganancias en enfrentamientos contra bandidos. Podrás recurrir a la diplomacia, a sobornos o a la violencia para resolver los conflictos que se presenten en tu aventura, así que Bounty Train también tiene un lado estratégico.

Para iniciar tu partida, tendrás que elegir 1 de las 4 facciones existentes, con la posibilidad de cambiar de bando posteriormente. Mientras viajas, disfrutarás una historia vinculada a hechos históricos que marcaron un antes y un después durante la época del Viejo Oeste.

Bounty Train reúne simulación, historia y estrategia en una misma experiencia

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