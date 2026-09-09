Los juegos de terror pueden ser bastante incómodos cuando estás solo, aunque algunos títulos buscan llevar ese sentimiento un paso más allá al obligarte a confiar en otra persona. Ese será el concepto detrás de Beyond the Dark: Nightwatch.

Atlantis Studio confirmó que su propuesta de horror cooperativo llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 muy pronto y estará diseñado para 2 jugadores, por lo que pondrá la comunicación en el centro de su experiencia.

Una casa aterradora que tendrán que enfrentar juntos

Beyond the Dark: Nightwatch ofrece una aventura cooperativa asimétrica. Cada jugador tendrá una perspectiva diferente de la situación, por lo que ambos deberán compartir información para comprender qué ocurre dentro de la misteriosa casa.

Uno de los participantes despertará en el interior del lugar, rodeado por una atmósfera inquietante y una presencia que acecha desde las sombras. El segundo jugador tendrá otra perspectiva y deberá ayudarlo a interpretar lo que sucede.

La propuesta busca que ambos usuarios hablen constantemente, diseñen estrategias y reaccionen en tiempo real ante las amenazas. Una instrucción clara puede marcar la diferencia entre escapar o quedar atrapados.

Comunicación, misterios y terror para 2 jugadores

El juego fue construido desde cero alrededor de una experiencia para 2 participantes. La casa contará con anomalías, secretos y amenazas ocultas que deberán descubrir mientras intentan encontrar una salida.

La exploración asimétrica será uno de sus elementos principales. Cada jugador tendrá acceso a información diferente, por lo que será necesario combinar ambas perspectivas para resolver los misterios del escenario.

Debido a esto, la comunicación tendrá un papel fundamental durante los momentos de peligro. Los jugadores deberán advertirse sobre amenazas, explicar lo que observan y coordinar cada movimiento.

El concepto incluso convierte los errores de comunicación en un riesgo adicional. Un mensaje mal entendido podría provocar una decisión equivocada justo cuando más necesitan mantener la calma, así que prepárate para los reclamos a tu compañero.

Con su llegada a Nintendo Switch 2 prevista para el 22 de octubre, Beyond the Dark: Nightwatch apunta a quienes disfrutan los juegos de terror cooperativo y quieren poner a prueba su capacidad para trabajar en equipo.

¿Te interesa probar un juego de terror que dependa completamente de la comunicación entre 2 jugadores? ¿Crees que la experiencia asimétrica puede hacer que el miedo sea todavía mayor? Cuéntanos en los comentarios.

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