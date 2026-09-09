Nintendo Switch Online volverá a ofrecer una oportunidad interesante para sus suscriptores en Norteamérica. Esta vez, el protagonista será un título deportivo bastante reciente.

La compañía confirmó cuál será el próximo Juego de Muestra, una promoción que permite disfrutar temporalmente de un juego completo sin pagar un costo adicional. Lo mejor de todo es que la oportunidad llegará muy pronto y también incluye la versión para Nintendo Switch 2.

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El próximo Juego de Muestra será Madden NFL 27, disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online en Norteamérica. Gracias a esto, a partir del 9 de septiembre, podrás jugar el título completo sin costo adicional.

La promoción estará disponible hasta el 15 de septiembre, por lo que habrá varios días para probar sus diferentes modos y decidir si vale la pena adquirirlo posteriormente.

Además, quienes disfruten Madden NFL 27 durante el tiempo establecido podrán conservar su progreso si posteriormente compran la versión completa.

¿Qué ofrece Madden NFL 27?

Madden NFL 27 incorpora varias novedades enfocadas principalmente en hacer más dinámicas las partidas y profundizar algunos de sus modos.

Uno de los principales añadidos es el Persona Engine, un sistema que busca darle una personalidad más definida a cada jugador de la NFL.

El gameplay también recibió ajustes importantes. Las batallas entre receptores y defensivos cuentan con mayor precisión, mientras que las jugadas de pocas yardas tienen nuevas mecánicas. Además, la cobertura defensiva recibió mejoras y también existen nuevas opciones estratégicas antes del saque.

Por otra parte, el modo Superstar agrega la nueva experiencia G.O.A.T. Career Journey, que está enfocada en construir la trayectoria de una estrella de la NFL.

Por último, Ultimate Team también recibió más posibilidades de personalización gracias a los Ultimate Team Captains, una opción destinada a darle mayor control al jugador sobre su plantilla.

Ahora, sólo queda que los suscriptores norteamericanos de Nintendo Switch Online aprovechen varios días para probar el juego completo y conservar su progreso si deciden comprarlo.

¿Aprovecharás este Juego de Muestra para jugar Madden NFL 27? ¿Qué otro título te gustaría ver como próximo Juego de Muestra? Cuéntanos en los comentarios.

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