La próxima presentación de Nintendo promete varias sorpresas para los jugadores, especialmente porque tendrá lugar este 9 de septiembre y está a horas. Lo mejor de todo es que entre los posibles anuncios estaría una nueva versión de uno de los grandes éxitos de CAPCOM.

Se trata de Monster Hunter Rise, título que podría recibir una versión nativa para Nintendo Switch 2. Aunque todavía falta una confirmación oficial, una pista apareció en Google justo antes del esperado Direct.

Monster Hunter Rise aparece listado para Nintendo Switch 2

De acuerdo con información compartida en Reddit, una ficha de Monster Hunter Rise para Nintendo Switch 2 habría aparecido en los resultados de Google. La situación llamó la atención porque ocurre apenas unas horas antes de la presentación de Nintendo.

La supuesta ficha también muestra una fecha de lanzamiento: 17 de septiembre. De ser correcta, significaría que el juego llegaría en cuestión de días.

Curiosamente, esa misma fecha corresponde al lanzamiento de Fire Emblem: Fortune’s Weave, título exclusivo de Nintendo Switch 2. No obstante, por ahora no existe confirmación de Nintendo o CAPCOM sobre esta versión de Monster Hunter Rise.

Cabe recordar que el juego debutó originalmente en Nintendo Switch en 2021 y posteriormente llegó a otras plataformas. La aventura destacó por sus combates dinámicos y nuevas mecánicas de movimiento.

Monster Hunter Rise es una de las entregas más recientes

¿Qué mejoras tendría la versión para Nintendo Switch 2?

Una versión nativa para Nintendo Switch 2 tendría sentido considerando las mejoras técnicas que Monster Hunter Rise recibió en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

En esas plataformas, el título obtuvo mejoras de resolución, rendimiento y calidad visual. Por ello, una adaptación para la nueva consola de Nintendo podría ofrecer una experiencia mucho más fluida respecto a la versión original.

También existe la posibilidad de que esta edición incluya mejoras adicionales diseñadas específicamente para el hardware de Nintendo Switch 2.

La respuesta sobre si esta filtración es correcta podría llegar muy pronto. Con el Nintendo Direct programado para 9 de septiembre, Monster Hunter Rise tiene posibilidades de convertirse en una de las sorpresas de la presentación.

¿Te gustaría jugar Monster Hunter Rise nuevamente con mejoras en Nintendo Switch 2? ¿Crees que CAPCOM realmente anunciará esta versión durante el Direct? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente