La llegada de Nintendo Switch 2 incluyó una decisión que rápidamente generó opiniones divididas entre los jugadores. Aunque las versiones físicas continúan disponibles, algunos títulos utilizan un formato que requiere descargar prácticamente todo el contenido antes de poder jugar.

La propuesta ha sido especialmente cuestionada por quienes consideran importante conservar los juegos directamente en los cartuchos. No obstante, desde la perspectiva de algunas compañías, el panorama podría ser bastante diferente al que imaginan los consumidores.

NIS no detecta diferencias en las ventas

Durante una entrevista con RPG Site en PAX West 2026, Kenzo Saruhashi, presidente y director ejecutivo de Nippon Ichi Software, habló sobre las Game-Key Cards y su posible impacto comercial.

El ejecutivo recibió una pregunta directa sobre si los juegos vendidos mediante este formato tienen un rendimiento diferente frente a títulos físicos de otras plataformas que almacenan todos sus datos en el disco o cartucho.

La respuesta de Saruhashi fue contundente y, actualmente, NIS asegura que “no ve una diferencia” en las ventas entre ambos tipos de lanzamientos.

La declaración resulta interesante porque NIS ha apostado por las Game-Key Cards en varios proyectos para Nintendo Switch 2, incluyendo The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon y Disgaea 7: Vows of the Virtueless.

Debido a esto, la compañía japonesa considera que las críticas relacionadas con la naturaleza del formato no se están reflejando en sus resultados comerciales.

Las polémicas Game-Key Cards de Switch 2

¿Qué es realmente una Game-Key Card?

Las Game-Key Cards son tarjetas físicas que funcionan como una llave para descargar el juego completo desde Internet. La tarjeta no contiene todos los datos del título, por lo que la consola necesita descargar el contenido antes de permitir el acceso.

Después de completar la descarga inicial, el jugador puede utilizar el título sin conexión. Eso sí, necesita mantener insertada la Game-Key Card para iniciar el juego, igual que ocurre con una tarjeta física convencional.

Este sistema permite a las compañías lanzar determinados juegos en tiendas sin utilizar cartuchos con mayor capacidad, aunque también plantea dudas sobre conservación y disponibilidad de las entregas en el futuro.

Por ahora, NIS parece tener una conclusión clara: al menos desde su perspectiva comercial, el formato todavía no representa un problema.

¿Crees que las Game-Key Cards deberían desaparecer de Nintendo Switch 2? ¿Comprarías un juego físico aunque requiera descargar todos sus datos? Cuéntanos en los comentarios.

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