Si alguna vez imaginaste cómo sería estar del otro lado de una casa embrujada, este juego tiene una propuesta bastante peculiar.

En lugar de escapar de los fantasmas, aquí tendrás que encargarte de convertir una mansión en una auténtica trampa mortal.

Una mansión que será tu propia arma

DANGEN Entertainment y Mantis Games confirmaron que Deck of Haunts llegará a consolas el próximo mes. El título estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Xbox One y Nintendo Switch el 8 de octubre.

El juego combina elementos de roguelike y construcción de mazos para poner al jugador en el papel de una casa embrujada. Sí, literalmente serás la mansión, así que tus visitantes tendrán mucho de qué preocuparse.

Durante el día tendrás que diseñar cuidadosamente la distribución de tu propiedad. La idea es crear pasillos, habitaciones y trampas capaces de confundir a quienes se atrevan a entrar, mientras proteges el llamado Heart room, el centro donde se concentra tu poder.

Cuando llegue la noche comenzará la parte interesante. Podrás utilizar cartas para invocar espíritus, modificar los pasillos y desatar diferentes tipos de horrores sobre los visitantes.

El miedo será tu principal recurso

Los humanos que entren a la mansión tendrán que enfrentarse a diferentes sustos mientras su nivel de tensión aumenta. Podrás colocar efectos directamente sobre ellos o en las habitaciones para llevarlos poco a poco hacia la locura.

El objetivo será conseguir que pierdan la cordura para después extraer su esencia. Este recurso permitirá mejorar la mansión, desbloquear nuevas habitaciones y ampliar las posibilidades de tu mazo.

A medida que aumente tu influencia también llegarán enemigos más peligrosos, incluyendo policías y sacerdotes. Además, tendrás que enfrentarte a los Stone Masons, quienes intentarán detener tu reinado de terror.

Deck of Haunts debutó originalmente para PC mediante Steam el 7 de mayo de 2025. Ahora, los jugadores de consolas podrán descubrir qué tan divertido resulta ser el monstruo dentro de la casa embrujada.

¿Te gustaría probar un juego donde tú seas quien provoque todos los sustos? ¿Qué tipo de habitación construirías primero para hacer sufrir a los visitantes? Cuéntanos en los comentarios.

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