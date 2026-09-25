Hoy por hoy hay cientos de franquicias en el universo de los videojuegos, pero Konami es una de las que ofrecieron las primeras que hicieron historia y hasta definieron géneros. Castlevania es una de ellas; muy pronto cumplirá años y la compañía japonesa lo celebrará con un juego gratuito.

Parece que fue días atrás, pero Castlevania este fin de semana llevará 40 años entreteniendo a jugadores. Si bien este título llegó a Occidente hasta mediados de 1997, debutó originalmente el 26 de septiembre de 1996 para el Family Computer Disk System en Japón.

Hay compañías que parecen olvidar sus franquicias que tantas glorias les han dado a lo largo de tanto tiempo, pero Konami no es una de ellas, puesto que recordó la fecha importante a los fans con un video y con un regalo muy especial que dejará contentos especialmente a los que llevan más tiempo siguiendo la franquicia.

¿Cómo descargar Castlevania gratis?

El video en cuestión no sólo hace un recorrido por los juegos de la saga principal, incluyendo aquellos que no fueron tan bien recibidos, como Castlevania: Lords of Shadow 2. Pero además añadió un gran detalle, una secuencia que deja ver a Simon Belmont llegar al castillo y ser recibido por otros personajes de la serie, incluyendo a Drácula, que le entrega un pastel y le desea un feliz cumpleaños.

Eso no fue todo, sino que Konami regalará el juego de Castlevania que dio origen a la serie, el título homónimo que tiene a Simon Belmont como protagonista, específicamente el port para dispositivos móviles de la versión original lanzada para el Nintendo Entertainment System, que debutó en 1987.

Konami está regalando Castlevania para celebrar los 40 años de la serie (imagen: Konami, Pixabay, LEVEL UP)

Al ser un regalo conmemorativo de esta ocasión muy especial, no estará disponible gratis por mucho tiempo, sino que la promoción estará vigente hasta el 24 de octubre a las 8:59 AM (hora de la Ciudad de México) tanto en la App Store como en la Play Store, así que te recomendamos ir a descargarlo cuanto antes.

Debes saber que, una vez descargado el juego durante la promoción, podrás desinstalarlo de tu dispositivo y volver a descargarlo cuantas veces quieras sin costo adicional incluso después del periodo mencionado.

“Como muestra de agradecimiento a todos los jugadores que han apoyado la serie a lo largo de los años, nos complace compartir el juego que lo empezó todo y esperamos que disfruten viviendo el comienzo de la saga Castlevania como parte de esta celebración especial del 40.º aniversario”, comentó Konami.

¿Qué sigue para Castlevania?

Pese a que Konami dejó algo descuidada Castlevania durante mucho tiempo, en años recientes la compañía la ha retomado junto con otras franquicias que le dieron tanta gloria décadas atrás.

Konami ha lanzado colecciones que incluyen varios títulos icónicos de la serie, precisamente la Castlevania Anniversary Collection, la Castlevania Advance Collection y la Castlevania Dominus Collection. Eso no es todo, la compañía ha colaborado con otros juegos para reactivar la franquicia y llevar contenido a títulos como Dead Cells, Vampire Survivors, Super Smash Bros. y Dead by Daylight.

Precisamente a raíz de la colaboración con Motion Twin (desarrolladora de Dead Cells) está en desarrollo una entrega de la saga completamente nueva, Castlevania: Belmont’s Curse, que estará disponible el próximo 15 de octubre.

¿Qué te parece este regalo de Konami? Cuéntanos en los comentarios.

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