LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 generó controversia al ser nominado a varios premios en The Game Awards 2026, a pesar de que aún no se lanza oficialmente

GTA 6 cuenta con nominaciones en 8 categorías, lo que lo convierte en el título con más nominaciones del año

El videojuego de Rockstar Games no podrá superar el récord de un antiguo ganador al GOTY

Ya estamos en los compases finales del año, lo que sólo significa una cosa: llegó la temporada de premios. Los ojos del mundo están puestos en The Game Awards 2026, la ceremonia más mediática de la industria de los videojuegos. Y como es habitual, el evento de Geoff Keighley ya causó polémica. En esta ocasión, la presencia de Grand Theft Auto 6 dio mucho de qué hablar.

El hecho de que un juego que aún no debuta oficialmente esté nominado en múltiples categorías hizo que muchos fanáticos criticaran a la organización. El descontento es comprensible, pero al menos las personas que se oponen al título de Rockstar Games tendrán un consuelo: ni siquiera el sandbox podrá superar a uno de los mejores juegos de la década.

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Clair Obscur: Expedition 33 aplastará a GTA 6 en The Game Awards

El martes 17 de noviembre, Geoff Keighley estuvo presente en una transmisión especial en la que, tal como prometió, reveló la lista completa con todos los nominados para TGA 2026. De esta manera, ya conocemos a los videojuegos que competirán por el GOTY y en otras categorías.

La revelación más importante es que Grand Theft Auto 6 estará en la lucha por el máximo galardón del evento. El videojuego de mundo abierto deberá ganarle a gigantes como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, 007 First Light, Phantom Blade Zero, Control: Resonant y Resident Evil Requiem.

La presencia de GTA 6 era de esperar, pues se trata de uno de los juegos más ambiciosos e importantes de la historia; sin embargo, el hecho de que aún no debuta oficialmente hizo que algunos fanáticos criticaran a la organización de The Game Awards 2026.

El título de Rockstar Games competirá en un total de 8 categorías, lo que lo convierte en el lanzamiento más nominado del año. Pero incluso si se lleva a casa todos los premios, será incapaz de romper un impresionante récord que trazó uno de los candidatos del año pasado.

Por supuesto, nos referimos a Clair Obscur: Expedition 33, el aclamado RPG por tunos desarrollado por el estudio independiente Sandfall Interactive. El juego de rol fue toda una sensación en 2025, y recibió calificaciones casi perfectas por parte de fanáticos y la prensa especializada. Naturalmente, ese entusiasmo se reflejó en The Game Awards.

El proyecto dirigido por Guillaume Broche obtuvo 12 nominaciones en TGA 2025, la mayor cifra en la historia del evento de Geoff Keighley. Al final, el juego de fantasía publicado por Kepler Interactive se las arregló para ganar un total nada despreciable de 9 premios, incluido el GOTY de ese año.

Esto quiere decir que, incluso si Grand Theft Auto 6 arrasa en The Game Awards 2026 y sale victorioso en todas las categorías en las que está nominado, será incapaz de batir el récord de Clair Obscur: Expedition 33.

Grand Theft Auto 6 será incapaz de superar el récord de Clair Obscur: Expedition 33

¿En cuáles categorías competirá GTA 6?

Como ya comentamos, el videojuego de mundo abierto de Rockstar Games y Take-Two Interactive tiene la posibilidad de llevarse a casa un total de 8 premios repartidos en la misma cantidad de categorías. A diferencia de lo que sucedió el año pasado con Clair Obscur: Expedition 33, en esta ocasión no competirá 2 veces en un mismo grupo.

Por supuesto, la nominación más importante es la del Juego del Año. Grand Theft Auto 6 también competirá por el premio a la Mejor Actuación gracias a la participación de la actriz Manni L. Perez, responsable del papel de Lucía Caminos. Esta nominación confirmó la identidad de la intérprete que dio vida a la protagonista del juego.

Estas son todas las categorías en las que Grand Theft Auto 6 podría ganar un premio en TGA 2026:

Juego del Año (GOTY)

Mejor Actuación

Mejor Diseño de Arte

Mejor Banda Sonora

Mejor Diseño de Audio

Mejor Narrativa

Mejor Juego de Acción/Aventuras

Mejor Dirección

GTA 6 consiguió la mayor cantidad de nominaciones en The Game Awards 2026 y logró sobreponerse a Control: Resonant y Resident Evil Requiem, con 6 menciones cada uno. Phantom Blade Zero se encuentra en tercer lugar con un total de 5, mientras que Big Walk, 007 First Light y The Legend of Zelda obtuvieron 4.

Por último, Ace Combat 8: Wings of Theve y Gears of War: E-Day lograron obtener un total de 3 nominaciones cada uno. Al respecto, XBOX se quedó sin GOTY un año más, pero de todos modos será una de las compañías con mayor presencia en la próxima gala de premios. Y quizás como era de esperar, PlayStation tampoco competirá por el premio más importante.

GTA 6 competirá por el GOTY 2026 en The Geme Awards 2026

Pero cuéntanos, ¿crees que son justas todas las nominaciones que recibió GTA 6? Déjanos leerte en los comentarios.

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