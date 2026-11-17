LO QUE DEBES SABER:

GTA 6 es el juego con más nominaciones para The Game Awards 2026 pese a no debutar aún

Remedy Entertainment lo hace de nuevo y CONTROL Resonant es una de las sorpresas del año

Phantom Blade Zero demuestra que el avance de China en el gaming no se detiene

La expectativa está en todos los premios que se podría llevar el juego de Rockstar Games

La lista de nominados para The Game Awards 2026 se reveló hoy y todo está listo para la entrega de premios más importante del año. Sin embargo, el evento ya vive su primera polémica por las nominaciones que recibió GTA 6.

Se espera que Rockstar Games entregue un juegazo, pues pasaron 13 años y la compañía tiene los recursos necesarios para hacerlo, pero sorprendió la cantidad de nominaciones que recibió.

GTA 6 lidera el evento, pero también hay otros títulos que podrían robarle protagonismo y estos son los juegos con más nominaciones para la premiación.

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¿Cuáles son los juegos con más nominaciones para The Game Awards 2026?

Hace unos momentos, The Game Awards reveló la lista completa de nominados para la edición 2026 que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre.

Como en años anteriores, hay títulos que destacan por tener una mayor cantidad de nominaciones, pero esta vez hay expectativa por lo que sucederá con el, quizás, videojuegos más esperado de la historia.

Para comenzar, Grand Theft Auto 6 es el juego con más nominaciones para The Game Awards 2026. El título de Rockstar Games está nominado en 8 categorías. El detalle es que su debut tendrá lugar el próximo 19 de noviembre, así que solo resta confiar en la crítica especializada que recibió el juego con antelación para su reseña.

Control Resonant de Remedy Entertainment: una de las sorpresas del año

Luego, se encuentra una de las grandes sorpresas del año: CONTROL Resonant. La segunda entrega de la franquicia de Remedy Entertainment fue un éxito tanto en la crítica como en ventas y esto resultó en su nominación en 6 categorías. Mismo caso de Resident Evil Requiem, la nueva joya de Capcom, que tiene el mismo número de nominaciones.

Otra de las sorpresas del año es Phantom Blade Zero, el juego chino de acción que fue nominado en 5 categorías y refrenda el paso tan importante que dio el país asiático en años recientes para el desarrollo de juegos AAA.

Phantom Blade Zero: el avance de China en los videojuegos no se detiene

La lista de destacados sigue con 007: First Light, Big Walk y The Legend of Zelda: Ocarina of Time que tienen 4 nominaciones cada uno.

Finalmente, Ace Combat 8: Wings of Theve y Gears of War: E-Day cierran con 3 nominaciones, un justo reconocimiento a su calidad.

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