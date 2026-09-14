Los fans de los juegos de peleas y, por supuesto, de las waifus de TYPE-MOON ya tienen una fecha para marcar en el calendario. Melty Blood: Twi-Lumina finalmente confirmó cuándo estará disponible en consolas y PC.

Aniplex y French-Bread anunciaron que el título llegará el próximo año. La nueva entrega continuará la evolución de la popular franquicia basada en el universo de Tsukihime, aunque todavía guarda algunos detalles que seguramente llamarán la atención de sus seguidores.

Melty Blood: Twi-Lumina ya tiene fecha de lanzamiento

El juego estará disponible para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, a través de Steam, el 22 de abril de 2027. Además, contará con opciones de idioma en inglés, francés, español, portugués, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado.

Cabe mencionar que esta nueva entrega tomará como base al elenco de Melty Blood: Type Lumina, pero tendrá varias novedades para quienes ya conocen el sistema de combate. Entre ellas estará la incorporación de nuevos personajes, así como una historia principal completamente nueva.

Y sí, algunas caras conocidas volverán para repartir golpes. El trailer más reciente muestra combates protagonizados por Len, Shiki Tohno, Arcueid y Ciel, por lo que habrá varias favoritas de los fans listas para entrar a los trancazos.

Aquí puedes ver el avance:

White Len luce renovado para la entrega

Uno de los detalles más llamativos del nuevo material es la renovada apariencia de White Len. El personaje recibió un nuevo diseño visual realizado por Takashi Takeuchi, diseñador de personajes de TYPE-MOON.

Además, la historia tendrá bastante peso. Kinoko Nasu escribió un nuevo relato centrado en Shiki Tohno, quien deberá recorrer Souya City mientras enfrenta combates contra distintos personajes.

La propuesta apunta a combinar el sistema de peleas de Melty Blood con una aventura narrativa que permita conocer más sobre sus personajes y este mundo inspirado en Tsukihime.

Ahora, sólo queda esperar hasta abril de 2027 para descubrir qué otros personajes se sumarán a esta nueva batalla.

¿Qué personaje de Melty Blood te gustaría volver a ver? ¿Qué opinas del nuevo diseño de White Len? Cuéntanos en los comentarios.

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