Uno de los géneros que ha sabido reinventarse en los videojuegos es el de terror. Su historia da cuenta de varias etapas y tendencias y una nueva generación de títulos apuesta por cambios sustanciales en el concepto.

Ya que la tecnología lo permite, es posible que el diseño y mecánicas de un título puedan recopilar patrones del usuario e incluso su voz para confundir al jugador.

Tal parece que la nueva línea para los títulos de terror será jugar con la mente de los usuarios y su confianza respecto a otros jugadores. ¿Quién te habla? ¿Tu compañero o la entidad que busca acabar contigo en el juego? Ese es el concepto de CORDURA, obra del estudio español Garage51.

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Presentan el nuevo avance de CORDURA, juego de terror que llegará a PS5 y PC

Garage51 presentó el nuevo avance de CORDURA, su juego de terror cooperativo que llegará a Steam y PS5.

La propuesta apuesta por partidas de 1 a 4 jugadores dentro de mansiones victorianas en ruinas, donde la supervivencia dependerá del trabajo en equipo y de la capacidad para desconfiar de todo lo que se escucha en la oscuridad.

El elemento más llamativo del juego es el llamado “Sistema Mimic”, una mecánica que convierte el chat de voz de proximidad en parte central de la experiencia. La amenaza que habita en la Noche puede escuchar las conversaciones de los jugadores, copiar sus voces e incluso replicar su apariencia física para sembrar paranoia dentro del grupo. Así, cualquier llamado de ayuda podría ser una trampa mortal.

¿Qué es CORDURA?

CORDURA se desarrolla en una versión retorcida de la era victoriana, donde experimentos científicos terminaron liberando una fuerza oscura que corrompió edificios enteros.

Los jugadores asumirán el papel de trabajadores enviados a explorar estas estructuras para recolectar las “Rosas de la Noche”, una extraña fuente de Ambrosía codiciada por la aristocracia debido a sus efectos estimulantes.

Sin embargo, las expediciones no serán sencillas. Los escenarios cambian constantemente gracias a un sistema procedural que altera los caminos y habitaciones en tiempo real, provocando que una ruta segura pueda desaparecer por completo durante la huida.

Además, la muerte tendrá consecuencias permanentes: si un integrante del equipo cae, perderá su equipo y recursos, a menos que los sobrevivientes decidan regresar por el cuerpo en una peligrosa misión de rescate.

De acuerdo con Garage51, el objetivo de CORDURA es alejarse de los típicos sustos prefabricados y enfocarse en el miedo psicológico y la tensión que provoca no saber en quién confiar. El estudio asegura que la comunicación será indispensable para escapar con vida, aunque hablar demasiado también podría atraer aquello que acecha entre las sombras.

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