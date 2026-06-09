Es temporada de anuncios y lanzamientos en toda la industria de los videojuegos y aquellos jugadores que gustan de las propuestas alternativas tienen mucho que festejar.

Una de ellas es un título que apela a los clásicos juegos de acción y combate de Arcade, con un toque moderno, y también inspiración en elementos simbólicos de la cultura criminal en México y Japón.

Lo mejor es que puedes probarlo antes de su lanzamiento, pues Amber Studio lanzó una nueva actualización para la demo de Mexican Ninja, su próximo roguelike beat ‘em up en 2.5D que llegará a PC vía Steam y consolas.

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¿Qué incluye la nueva demo de Mexican Ninja?

Esta nueva versión introduce cambios importantes en el sistema de combate, una pelea completamente renovada contra el jefe panda, ahora el enemigo cuenta con ataques más agresivos, mejores combinaciones ofensivas y una batalla diseñada para poner a prueba la precisión y reflejos de los jugadores.

También hay mejoras generales que buscan ofrecer una experiencia más dinámica y pulida antes del estreno oficial.

Además, Amber Studio realizó ajustes generales al combate. Los controles se refinaron para que cada golpe, evasión y bloqueo se sientan más fluidos y contundentes. También se rediseñó el tutorial inicial, que ahora termina con una secuencia más espectacular para preparar el tono frenético de la aventura.

La progresión del personaje también recibió atención especial. El enemigo conocido como El Cascos fue debilitado para equilibrar mejor la dificultad, mientras que el árbol de habilidades recibió nuevas mejoras y opciones que permiten crear estilos de juego más variados. Todo esto viene acompañado de múltiples correcciones de errores y optimizaciones generales.

¿Qué es Mexican Ninja y cuándo sale?

Mexican Ninja mezcla acción arcade clásica con elementos roguelite, ofreciendo partidas aleatorias donde cambian habilidades, poderes espirituales y armas en cada intento.

La aventura se desarrolla en Nuevo Tokyo, una ciudad caótica donde los cárteles mexicanos y los Yakuza japoneses se fusionaron para formar a los peligrosos Narkuzas, la fuerza criminal que domina este universo.

Dentro de este escenario, los jugadores controlan a un ninja mexicano que deberá abrirse paso entre hordas de enemigos usando ataques rápidos, parrys y habilidades especiales inspiradas en “Jutsus” mexicanos.

El juego toma inspiración de títulos modernos como Streets of Rage 4 y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, apostando por un combate rápido, accesible y con suficiente profundidad para quienes buscan dominar sus mecánicas.

Entre sus características principales destacan los árboles de habilidades basados en animales espirituales, los Mexican Jutsus capaces de controlar grupos de enemigos y un estilo visual cargado de violencia caricaturesca y personalidad propia.

La demo actualizada de Mexican Ninja ya se encuentra disponible en Steam como parte del Steam Next Fest, y los jugadores ya pueden agregar el juego a su lista de deseados antes de su lanzamiento oficial en 2026 para PC, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

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