Seguramente en más de una ocasión has soñado con crear un juego que se haga muy popular y te dé mucho dinero. Sin embargo, desarrollar uno no es nada sencillo, mucho menos cuando intentas ser un desarrollador en solitario. A pesar de este enorme desafío, un adolescente de 18 años logró crear un juego que se hizo viral, venderlo en Steam por $200 USD y hacerse millonario en meses.

Michael Major, el único miembro de Stolen Valor Studios, se hizo popular de la noche a la mañana por su juego This Game Costs 200 Dollars, que literalmente se llama Este juego cuesta $200 dólares y hace referencia al costo real del título.

El juego llamó mucho la atención debido a que es una producción bastante sencilla que no justifica su elevado precio. A pesar de su dudosa calidad, decenas de usuariso de Steam lo compraron y generaron millones de dólares en ventas; sin embargo, Major se llevó una decepción al recibir sus ganancias.

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This Game Costs 200 Dollars es el juego viral que hizo rico a un adolescente

En días recientes, el costo de los videojuegos ha sido un tema que ha generado mucha polémica. Los AAA son cada vez menos accesibles y se venden en costosas ediciones que alcanzan precios de hasta $150 USD. Con esto en mente, Michael Major decidió hacer un juego y venderlo por $200 USD en Steam.

En una entrevista reciente con WMUR-TV, el joven desarrollador compartió la curiosa historia de cómo se hizo millonario gracias a una broma. Confesó que creó This Game Costs 200 Dollars sin pensar que alguien realmente lo compraría, pues es demasiado costoso y, además, su calidad deja mucho que desear.

Actualmente, el juego sigue disponible en Steam y se vende por $2,049.99 MXN en México, así que es uno de los títulos más caros de la plataforma de Valve. Pese a ello, vendió cientos de copias y generó casi $1.4 millones de dólares en ganancias para su creador.

This Game Costs 200 Dollars debutó a principios de 2026, pero se hizo viral hasta que ahora, que se reveló la enorme cantidad de dinero que generó en poco más de 6 meses. El título adelanta en su descripción que “es la estafa definitiva”, pues cuesta demasiado y no refleja su valor en ninguno de sus apartados.

“Es mucho dinero para un videojuego. Y aun así, sé que algunos lo comprarán por pura curiosidad, y te recomiendo que tú también lo hagas. Verás, mientras que la mayoría se limitaría a juntar algunos modelos reutilizados, yo he creado un juego completo para que lo disfrutes. Con muchas funciones. Impresionante, ¿verdad? Este juego también es una experiencia psicológica, donde intento convencerte de que realmente cuesta 200 dólares", escribió Major en la descripción de su peculiar creación.

This Game Costs 200 Dollars te lleva al mundo de Schizopia, donde podrás explorar locaciones de aspecto muy sencillo, interactuar con personajes poco agradables a la vista y recolectar objetos, como cigarros y cervezas, sin objetivo alguno.

El juego es real y se vende en Steam por $200 USD o $2,049.99 MXN

La historia del desarrollador tuvo un final amargo

“Vi $1.3 millones de dólares. Creo que casi me muero”, afirmó Major al recordar el momento en que vio su balance de ganancias en Steam. El joven desarrollador cumplió el sueño de hacerse millonario con los videojuegos, pero todo cambió otra vez repentinamente.

El creador de This Game Costs 200 Dollars se percató que la mayoría de sus ventas habían sido en China, y que casi todos los jugadores que adquirieron su título habían solicitado un reembolso casi al instante.

“Podrían estar comprándolo para devolverlo al instante y así obtener algún tipo de puntos por el mayor importe posible, sin llegar a pagar realmente $200 USD (...) He oído que algunos juegos caros de Steam se utilizan para lavar dinero”, dijo Major. “No tengo ni idea. Podría estar en una lista negra ahora mismo”

En lugar de embolsarse $1.4 millones de dólares, únicamente obtuvo $2000 USD en ganancias tras los reembolsos. Sin duda, es una noticia decepcionante, pero Major está satisfecho con la popularidad que consiguió su título y las ganancia que obtuvo.

Un juego sin sentido que perdió casi todas sus ganancias en reembolsos

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