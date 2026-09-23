Si compraste Disney Epic Mickey: Rebrushed en Nintendo Switch, hay buenas noticias antes de regresar a Wasteland en un par de semanas.

THQ Nordic confirmó que la versión para Nintendo Switch 2 tendrá un upgrade gratuito para todos los propietarios de la edición original. Esto aplicará tanto para quienes tienen el juego digital como para quienes compraron una copia física.

El upgrade será gratuito para todos los propietarios

De acuerdo con la información compartida por THQ Nordic en su FAQ oficial, los usuarios que tengan la versión digital podrán descargar un parche gratuito directamente en su Nintendo Switch 2. Quienes tengan el juego físico podrán insertar su cartucho de Nintendo Switch en la nueva consola y descargar la actualización correspondiente.

Eso sí, hay una diferencia importante respecto a las partidas guardadas. Si compras directamente la versión independiente de Nintendo Switch 2, no podrás utilizar el archivo de guardado de la versión original.

En cambio, si utilizas el upgrade gratuito sobre tu copia de Nintendo Switch, podrás continuar exactamente desde donde te quedaste, siempre que primero transfieras tu partida a la nueva consola.

El DLC también tiene sus condiciones

El Costume Pack estará incluido en la versión independiente de Nintendo Switch 2. Si ya tienes tanto el juego como el DLC en Nintendo Switch, el upgrade gratuito te permitirá acceder a ambos contenidos.

Es decir, si únicamente tienes el juego base, recibirás las mejoras de la edición de Nintendo Switch 2, pero no el DLC. Para obtenerlo tendrás que comprar e instalar primero la versión del DLC para Nintendo Switch y después realizar la actualización.

Cabe mencionar que la nueva edición llegará el 6 de octubre por $39.99 USD y estará disponible en formato digital y mediante Game-Key Card, por lo que no será un cartucho tradicional con el juego completo.

¿Qué ofrecerá la versión de Nintendo Switch 2?

THQ Nordic señala que esta edición tendrá una resolución y tasa de cuadros por segundo superiores a la versión original, especialmente al jugar en modo TV, aunque no habrá selector entre modo calidad y rendimiento.

Te recordamos que Disney Epic Mickey: Rebrushed es una aventura de plataformas 3D desarrollada por Purple Lamp, donde Mickey utiliza pintura y disolvente para modificar Wasteland y cambiar el resultado de su aventura.

¿Ya tienes Disney Epic Mickey: Rebrushed en Nintendo Switch y aprovecharás el upgrade gratuito? ¿Te animarás a regresar a Wasteland con las mejoras de Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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