La saga inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien se prepara para regresar a una consola de Nintendo con una colección que promete bastante contenido para los fans de la Tierra Media.

Los jugadores podrán disfrutar 2 títulos de acción y mundo abierto que fueron reconocidos por su sistema de enemigos, además de varias expansiones y contenidos adicionales incluidos desde el inicio.

Una colección con 2 aventuras en Mordor

Aspyr confirmó que Middle-earth: Shadow Bundle llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 30 de septiembre. La colección reunirá Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition y Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition.

La preventa ya está disponible por $719 MXN, precio que representa un descuento temporal de 50% respecto a su costo base de $1,438 MXN. Cada juego también podrá adquirirse por separado.

Uno de los principales atractivos será el famoso sistema Nemesis, que permite crear enemigos Orcos únicos capaces de recordar enfrentamientos anteriores y desarrollar rivalidades con el jugador.

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¿Qué incluye Shadow of Mordor?

La edición Game of the Year de Middle-earth: Shadow of Mordor permitirá recorrer Mordor mientras el protagonista descubre la verdad detrás del espíritu que lo acompaña y los orígenes de los Anillos de Poder.

La edición incluye las misiones de historia “Lord of the Hunt” y “The Bright Lord”, además de una misión exclusiva de Warband, otras misiones y aspectos adicionales.

El juego fue ganador de más de 50 premios, incluyendo reconocimientos a Juego del Año, Mejor Juego de Acción y Juego Más Innovador.

Shadow of War también llega con todas sus expansiones

Por su parte, Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition permitirá forjar un nuevo Anillo de Poder, conquistar fortalezas y enfrentarse directamente al poder de Sauron y sus Espectros del Anillo.

Esta edición incluye las expansiones de historia “Desolation of Mordor” y “Blade of Galadriel”, además de las expansiones Nemesis de las tribus Slaughter y Outlaw.

Estos contenidos agregan nuevos personajes jugables, tribus, enemigos, habilidades, armas, fortalezas, actualizaciones del mundo y conjuntos de equipo legendario.

Así que, si tenías ganas de regresar a Mordor o descubrir estas aventuras por primera vez, esta colección reunirá bastante contenido en Nintendo Switch 2.

¿Te gustaría jugar Middle-earth: Shadow Bundle en Nintendo Switch 2? ¿Cuál de los 2 juegos te interesa más? Cuéntanos en los comentarios.

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