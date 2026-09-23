La emoción por el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sigue creciendo. A pocas semanas de su estreno, Nintendo decidió consentir a los jugadores con una nueva imagen que seguramente despertará la nostalgia de millones de fans: un mapa completamente rediseñado de Hyrule.

La ilustración, publicada en redes sociales por la compañía japonesa, muestra una versión renovada del reino que conocimos en el clásico de Nintendo 64.

Desde el primer vistazo es posible identificar lugares emblemáticos como Lost Woods, el Castillo de Hyrule, el Rancho Lon Lon, el Lago Hylia y la Montaña de la Muerte.

Un Hyrule más vivo y detallado

Aunque se trata únicamente de una ilustración promocional, muchos jugadores ya comenzaron a analizar cada rincón del mapa para encontrar pistas sobre las novedades que incluirá el remake.

No sería raro que Nintendo escondiera algunos secretos; después de todo, la compañía sabe perfectamente cómo provocar y alimentar la conversación entre la comunidad.

El nuevo mapa también deja claro el enorme trabajo artístico detrás del proyecto. Desde su anuncio, The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha llamado la atención por modernizar uno de los juegos más queridos de todos los tiempos.

Gracias a esto, la entrega incluirá gráficos renovados, mejoras visuales compatibles con HDR y VRR en modo televisor y una recreación más detallada de cada escenario de Hyrule.

El gran lanzamiento de fin de año de Nintendo

Nintendo apostará fuerte por esta aventura, pues The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre.

La compañía considera al juego como uno de sus lanzamientos más importantes para la temporada navideña, algo que no sorprende considerando el legado de esta histórica entrega.

Mientras llega el esperado estreno, detalles como este mapa ayudan a imaginar cómo lucirá la nueva aventura de Link. Y sí, probablemente muchos fans ya estén planeando cuál será el primer lugar que visitarán cuando regresen a Hyrule.

¿Te gustó el nuevo diseño del mapa? ¿Cuál es la zona de Hyrule que más ganas tienes de explorar nuevamente? Cuéntanos en los comentarios.

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