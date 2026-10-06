Hay juegos que llegan con la intención de acompañarnos durante años, pero no todos consiguen mantener su servicio por tanto tiempo. Ahora, una propuesta que debutó hace poco más de 2 años confirmó que está cerca de decir adiós.

Se trata de The New Denpa Men, un RPG free-to-play desarrollado por Genius Sonority, estudio conocido por trabajar en varios proyectos relacionados con Pokémon. Ahora, la compañía confirmó que el juego llegará al final de su servicio en los próximos meses.

El juego cerrará sus servidores en diciembre

De acuerdo con el anuncio oficial, The New Denpa Men dejará de estar disponible el 6 de diciembre a las 8:00 PM, hora del Centro de México. A partir de ese momento, los jugadores ya no podrán acceder a los contenidos ni a los datos vinculados con sus partidas.

Genius Sonority explicó que, desde el lanzamiento, trabajó para mejorar la experiencia y ofrecer un mejor juego. No obstante, concluyó que sería difícil continuar proporcionando un servicio que cumpliera con las expectativas de los jugadores, agradeció a todos los usuarios por su apoyo y ofreció disculpas por la decisión.

Ya no puedes comprar objetos con dinero real

La despedida de The New Denpa Men ya comenzó. Genius Sonority confirmó que las ventas de objetos de pago, como Jewels, Jewel Packs, Value Packs, Stamina Expansion Packs y Create Packs, terminaron este mismo 5 de octubre.

La compañía aclaró que los jugadores que todavía tengan Jewels obtenidos mediante compras deberán utilizarlos antes del cierre del servicio y señaló que dará más información sobre el proceso para solicitar reembolsos por la moneda virtual que no haya sido utilizada.

Una vez que el servicio termine, datos como Jewels y objetos dentro del juego dejarán de estar disponibles.

El juego también llegó a Nintendo Switch 2

The New Denpa Men debutó originalmente en Nintendo Switch el 22 de julio de 2024. Posteriormente, la aventura dio el salto a dispositivos iOS y Android el 10 de marzo de 2025.

Su lanzamiento más reciente ocurrió en Nintendo Switch 2, plataforma que recibió el juego el pasado 6 de abril. Esto significa que la versión para la nueva consola de Nintendo habrá estado disponible durante apenas 8 meses cuando llegue el cierre del servicio.

¿Jugaste The New Denpa Men y te hubiera gustado que Genius Sonority mantuviera activo el juego por más tiempo? ¿Crees que este tipo de RPG free-to-play debería tener una forma de conservar parte de sus contenidos cuando cierra un servicio? Cuéntanos en los comentarios.

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