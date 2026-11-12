LO QUE DEBES SABER:

Un roguelike inspirado en la franquicia de Nintendo estará disponible gratis en PC hasta el 19 de noviembre

El título pone a los jugadores en el papel de un conquistador de reinos, al mando de ejércitos en batallas por turnos que exigen una planificación estratégica

El juego ha tenido una buena recepción gracias a sus mecánicas adictivas y su gran rejugabilidad

Es inevitable decirlo: las mejores promociones para conseguir juegos gratis están en PC. Muestra de ello es que, por tiempo limitado, puedes añadir sin costo un atractivo juego a tu colección, el cual está inspirado en Kirby, la popular y adorable franquicia de Nintendo.

El título debutó a finales de 2025 y fue muy bien recibido en plataformas como Steam, donde tiene reseñas mayormente positivas gracias a su genial estilo visual y a su ciclo de juego adictivo. Eso sí, no esperes que sea un plataformero como Kirby, pues es un roguelike donde la estrategia es muy importante.

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Knightica está disponible gratis por tiempo limitado para los jugadores de PC

El juego del que te hablamos es Knightica, desarrollado por el estudio independiente Mad Mango Games. Desde su estreno, fue comparado con Kirby, ya que tiene personajes, música y una ambientación inspirada en Dream Land. Sin embargo, apuesta por un género muy diferente al de la franquicia de Nintendo.

En Knightica, te convertirás en un conquistador de reinos. Tendrás bajo tu mando a ejércitos de peculiares criaturas que deberás conducir a la victoria en emocionantes combates por turnos, donde la estrategia será la llave para ganar.

A lo largo de tu aventura, podrás reclutar diversos tipos de unidades, organizarlas en escuadrones y formar tus fuerzas de combate para combatir contra otros ejércitos y peligrosas criaturas. Knightica tuvo una gran aceptación entre los fanáticos de los roguelike, pues sus mecánicas te enganchan desde el primer momento y ofrecen bastante rejugabilidad.

Si el concepto del juego te parece atractivo, recuerda que puedes conseguirlo gratis en PC. Normalmente, Knightica se vende por $133.99 MXN, pero por tiempo limitado puedes conseguirlo gratis. Esto gracias a una promoción que ya está disponible en la Epic Games Store.

Como bien ya sabes, la tienda ofrece cada semana nuevos juegos gratuitos a los amantes del PC gaming. Knightica es su más reciente regalo y lo puedes obtener de una manera muy sencilla.

Basta con que visites la página del juego en Epic Games Store y des clic al botón “Obtener”. Al completar el proceso, el juego se añadirá gratis a tu cuenta y podrás disfrutarlo cuando quieras. Sólo toma en cuenta que esta promoción concluirá el próximo 19 de noviembre.

Knightica tiene 100% de descuento en Epic Games Store por tiempo limitado

¿Qué ofrece Knightica?

Deberás tomar las mejores decisiones posibles para salir victorioso en las batallas que te esperan en Knightica. Eso implica elegir a las mejores unidades, colocarlas estratégicamente y aprovechar las habilidades únicas de cada una de ellas.

Antes de cada encuentro, deberás seleccionar a tus tropas, a un comandante y los objetos que te ayudarán cuando estés en aprietos. Debido a que es un roguelite, cada partida será diferente, así que tendrás que experimentar mucho para dominar su ciclo de juego.

Knightica también te permitirá mejorar tus unidades, encontrar nuevos aliados y sorprender a tus enemigos de formas inesperadas para ganar ventaja. Tu objetivo es destruir a las tropas que se te pongan enfrente para extender tus reinos.

Knightica es un roguelike con elementos estratégicos y batallas por turnos

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