LO QUE DEBES SABER:

Elgato y Corsair lanzaron un paquete especial para Grand Theft Auto VI que incluye una unidad SSD de 1 TB y una tarjeta de captura de vídeo 4K

El llamado Elgato X Twitch Streaming Kit incluye la capturadora 4K X y una unidad SSD MP600 Elite de 1 TB para PlayStation 5

Rockstar Games y Take-Two Interactive tomarán medidas contra los usuarios que compartan spoilers

A estas alturas, es redundante decir que Grand Theft Auto VI es el juego más esperado de la década. Si bien los fanáticos se muerden las uñas y están ansiosos por jugar, en días recientes surgió una nueva preocupación: el peso del juego. Las personas que carecen del espacio para descargar el título en PS5, esta oportunidad es de su interés.

ElGato y Twitch unieron fuerzas para ofrecer un paquete especial que está pensado específicamente para disfrutar el estreno de GTAVI. El bundle en cuestión es ideal para instalar el videojuego, así como transmitirlo en plataformas de streaming. Y sí, los socios de Twitch podrán adquirirlo a un precio especial.

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Corsair, Twitch y ElGato ven kit que inclue una capturadora de video y un SSD para PS5

A pesar de las constantes peticiones de la comunidad, el juego de Rockstar Games sólo llegará a PlayStation 5 y XBOX Series X|S a mediados de este mes. Si bien se espera que un port para PC llegue tarde o temprano, la realidad es que dicha versión aún no es oficial y se desconoce su fecha de estreno en caso de que sea real.

Jugar en consolas supone un cambio importante en la configuración de muchos streamers, quienes suelen disfrutar sus juegos favoritos y transmitir directamente en PC. Adelantándose a este problema, ElGato (propiedad de Corsair) y Twitch se unieron para ofrecer un paquete especial que ayudará a los fans a descargar el juego en PS5 y compartir su experiencia con la comunidad.

Esta semana, las compañías anunciaron el llamado Elgato X Twitch Streaming Kit, un paquete especial que da acceso a una capturadora de video 4K, ideal para grabar y transmitir el juego; y una SSD para PlayStation 5, que será ideal para quienes necesitan espacio para descargar Grand Theft Auto VI en el dispositivo de Sony.

Eso sí, el precio es elevado. La buena noticia es que los socios del servicio de transmisión en vivo podrán adquirir este producto con 10% de descuento extra, por lo que tendrán la oportunidad de hacerse con él a un costo más accesible, aunque todavía demasiado alto.

Este bundle incluye el Elgato Game Capture 4K X, una tarjeta de captura de video externa y portátil que, como su nombre indica, está pensada para grabar y transmitir contenido a 4K. Este accesorio es capaz de capturar resoluciones de hasta 1440p144 y 1080p240 con un cable USB 3.2 de tipo C.

Pero sin duda, el artículo más importante de este kit es el MP600 Elite SSD, una unidad de almacenamiento de 1 TB compatible con PlayStation 5 y PS5 Pro. La precarga oficial de Grand Theft Auto VI revela que el juego supera los 200 GB, así que esta memoria debería eliminar cualquier problema de espacio que impida descargar e instalar el juego en la consola.

Con motivo del lanzamiento de GTAVI, Corsair lanza el Elgato X Twitch Streaming Kit, con una capturadora 4K y una SSD de 1 TB para PS5

Jugar y transmitir GTAVI será muy caro

“Nuestro papel es simplificar al máximo el paso de jugar en consola a crear contenido en directo. Al colaborar con Twitch para poner herramientas de captura y guías directamente al alcance de los creadores, podemos eliminar algunas de esas dificultades y ayudar a más personas a transmitir cuando el momento importa”, comentó Taylor Ward de ElGato.

Pero claro, hay un factor que seguramente evitará que muchas personas puedan adquirir este paquete especial: el precio. De acuerdo con la tienda oficial, Elgato X Twitch Streaming Kit está disponible $554.98 USD, aunque los afiliados de la plataforma de transmisión podrán adquirirlo por $499.99 USD gracias a una rebaja de 10% de descuento.

También se ofrece una variante que incluye una SSD de 2 TB, y naturalmente es más cara: $694.98 USD para el público general, y $625 USD para los socios de Twitch. Estos costos elevados no son sorpresa al considerar que la capturadora 4K sola está disponible por $249.99 USD.

Debido a la crisis de hardware, adquirir unidades de memoria a un precio razonable se ha vuelto cada vez más difícil. Además, el entusiasmo por Grand Theft Auto VI ha hecho que se agoten los PS5 y PlayStation 5 Pro en múltiples países.

Las personas que planean transmitir GTAVI en Twitch y capturar contenido para subirlo a su canal de YouTube, es importante recordar que Rockstar Games y Take-Two Interactive tomarán medidas contra los usuarios que compartan spoilers o hagan compilaciones de cinemáticas centradas en las escenas narrativas.

El entusiasmo por Grand Theft Auto VI causa escasez de PlayStation 5 en todo el mundo

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este paquete? Déjanos leerte en los comentarios.

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