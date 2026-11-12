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Dueños de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba quieren igualar la popularidad de One Piece y Dragon Ball, y expandir la franquicia durante los próximos 100 años

Aniplex y Sony planean realizar una inversión significativa en la serie, posiblemente al desarrollar nuevos proyectos más allá de las películas

Atsuhiro Iwakami, presidente de Aniplex, destacó que el estilo visual único del estudio Ufotable y el atractivo del manga son factores clave detrás del éxito de la serie

La industria del anime y manga es más competitiva que nunca, y hoy las nuevas producciones la tienen más difícil para alcanzar el éxito y mantener su relevancia con el paso del tiempo. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es uno de los máximos exponentes modernos, y sus dueños quieren que la franquicia se expanda por los próximos 100 años.

El presidente de Aniplex confirmó que planean invertir en la serie de Shueisha y Koyoharu Gotouge por las próximas décadas. Y aunque no compartió planes específicos, sus palabras confirman con claridad que la compañía tiene la intención de lanzar nuevos proyectos más allá de las películas animadas que ya están confirmadas y que se encuentran en producción.

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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba durará 100 años con nuevos proyectos de anime

La franquicia japonesa surgió de la mano del mangaka Koyoharu Gotouge en febrero de 2016, fecha en la que se publicó el primer capítulo del manga a través de la revista semanal Shukan Shonen Jump de la editorial Shueisha. Desde entonces, la serie alcanzó un gran nivel de popularidad gracias a sus momentos dramáticos y batallas épicas.

El gran éxito del manga le permitió a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba dar el salto a la TV con una aclamada y querida adaptación al anime producida por el estudio Ufotable. La serie animada comenzó su emisión en 2019, y terminó su recorrido por televisión en 2024 tras 4 temporadas y más de 60 episodios.

El anime aún es muy popular, y se espera que la historia de Tanjiro Kamado termine en la gran pantalla con una trilogía de películas. Se desconoce qué seguirá para la franquicia en el terreno de la animación tras el estreno de sus largometrajes, pero algo es seguro: sus dueños no planean abandonarla.

Durante una entrevista reciente con el medio Bloomberg, Atsuhiro Iwakami, presidente de Sony Music Entertainment Japan y la junta directiva de Aniplex, habló sobre la importancia que tiene la franquicia para Sony Group Corp. y externó sus planes de lanzar nuevos proyectos.

“Con Demon Slayer, nuestra intención es que dure 10 o 20 años, y si es posible 50 o hasta 100 años. Queremos asegurarnos de formar parte de la creación de una franquicia que pueda perdurar durante décadas”, comentó el directivo durante la charla.

Atsuhiro Iwakami mencionó directamente a Dragon Ball y One Piece, algunas de las obras más exitosas y queridas por los entusiastas del anime y el manga. La intención del ejecutivo es que Kimetsu no Yaiba también se convierte en una serie que perdure lo suficiente para que sea popular por generaciones.

Dueños de Demon Slayer quieren superar la longevidad de Dragon Ball y One Piece, y expandirán la franquicia por los próximos 100 años

Aniplex y Sony tienen grandes planes para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

La franquicia creada por Koyoharu Gotouge fue todo un fenómeno cultural en su estreno original en TV, y rápidamente conquistó las listas de popularidad en plataformas de streaming. Actualmente, el show forma parte del catálogo de Crunchyroll, el servicio especializado en anime más importante del mundo.

Sony adquirió esta plataforma en 2021 tras anunciar su compra en 2020. Desde entonces, la compañía ha invertido grandes recursos para fortalecer la librería del servicio y ofrecer más beneficios con las membresías de paga, aunque también aplicó aumentos de precio y realizó otros cambios que molestaron a los suscriptores.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba estrenó su primera película, Mugen Train, en 2020, y se convirtió en la cinta más taquillera en la historia de Japón, por encima de El Viaje de Chihiro. Por su parte, la primera entrega de la trilogía de El Castillo Infinito llegó a los cines en 2025 y logró recaudar alrededor de $800 millones de dólares.

Por ahora, Sony y Ufotable continúan con la producción de la segunda parte de la trilogía que adapta el último arco del manga. Informes recientes adelantan que el estreno del nuevo filme tendrá lugar en 2027, aunque aún no se confirma la fecha de lanzamiento oficial.

Durante la entrevista, Atsuhiro Iwakami achacó el éxito de Demon Slayer a la peculiar combinación del estilo visual de Ufotable y el atractivo natural del manga. Durante la charla, se destacó que los derechos de publicación de la obra le pertenecen a la editorial Shueisha, la cual también aloja a One Piece y Dragon Ball.

En ese sentido, el presidente de Aniplex se mostró interesado en invertir en la compañía japonesa, lo que le permitirá obtener un mayor acceso a su biblioteca de propiedades intelectuales. “Si el momento y la oportunidad se dan, sin duda estaríamos abiertos a considerar diferentes tipos de fusiones y adquisiciones”, comentó.

El manga de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba concluyó en 2020 tras la publicación de más de 200 episodios recopilados en 23 volúmenes.

En caso de que Atsuhiro Iwakami y su equipo quieran producir más proyectos de anime por los próximos 100 años, es posible que tengan que crear historias originales, a menos que Koyoharu Gotouge expanda la trama con secuelas o spin-off. La franquicia estará presente en la Jump Festa 2027, y es probable que allí se anuncien novedades.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito Parte 2, el próximo gran proyecto del anime, está en producción y podría debutar en 2027

Pero cuéntanos, ¿eres fan de la franquicia? ¿Crees que podrá perdurar tanto tiempo como Dragon Ball y One Piece? Comparte tus pensamientos en los comentarios.

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