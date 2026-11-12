LO QUE DEBES SABER:

Una promoción ofrece 10,000 copias gratuitas de GTAVI Ultimate Edition para PS5 y Xbox Series X|S

Los participantes sólo deben cumplir unos sencillos requisitos y ver una transmisión en un popular servicio de streaming para tener una oportunidad de ganar

El sorteo estará activo del 12 de noviembre al 7 de diciembre, y los códigos del juego se distribuirán después del 19 de noviembre

Estamos exactamente a 1 semana del estreno de Grand Theft Auto VI, el juego más esperado de la última década. Millones de jugadores de todo el mundo ya hicieron su preventa pero, ¿te imaginas poder conseguir gratis una copia del esperado título de Rockstar Games? Aunque no lo creas, es posible.

Una compañía decidió aprovechar la emoción que hay por GTAVI para hacer una promoción que ha llamado la atención de muchos jugadores de PS5 y XBOX Series X|S. Lo que pasa es que regalará 10,000 copias de la Ultimate Edition del título, la cual cuesta $99.99 USD. A continuación, te decimos cómo participar en la dinámica especial para tener la oportunidad de conseguir el título sin costo.

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¿Cómo ganar una copia gratuita de GTAVI para PS5 o XBOX Series X|S?

La idea de conseguir gratis un AAA tan esperado como GTAVI suena irreal, pero hoy dio inició una promoción que te permitirá hacerlo. Para participar y poner a prueba tu buena suerte, debes cumplir algunos sencillos requisitos que sólo te tomarán algunos minutos completar.

Antes de explicarlos, primero debes saber que puedes conseguir gratis una copia de GTAVI gracias a KICK, servicio de streaming que ha ganado bastante popularidad en años recientes. En sus redes sociales, la compañía anunció que regalará miles de copias del juego por medio de su Sunset Reward Case o Caja de Recompensas del Atardecer.

En caso de que no lo sepas, KICK premia a sus usuarios más activos con recompensas digitales, que pueden conseguir al abrir dichas cajas. Usualmente, regala emotes e insignias para su plataforma, pero por tiempo limitado también obsequiará copias de GTAVI.

En total, regalará 10,000 copias de la Ultimate Edition para PS5 y XBOX Series X|S. Tal como imaginas, podrás conseguir alguna de ellas si tienes suerte al momento de abrir una Caja de Recompensas del Atardecer. Ahora bien, ¿cómo se consiguen dichos artículos? Es muy sencillo, pues sólo debes usar KICK.

Basta con que vayas a la página del servicio o descargues su aplicación y tengas una cuenta activa. Posteriormente, tendrás que ver cualquier transmisión durante 3 horas para recibir una caja. Al abrirla, podrás llevarte varios premios, incluyendo una de las copias de GTAVI.

La buena noticia es que tiene varias oportunidades de ganar, pues puedes repetir el proceso cada día que dure la promoción. Tienes desde hoy, 12 de noviembre, hasta el 7 de diciembre para poner a prueba tu suerte con las cajas de KICK.

Es importante mencionar que la promoción está disponible a nivel internacional y que los códigos del juego se enviarán después del 19 de noviembre. Abajo están los pasos a seguir:

Visita kick.com o abre la app del servicio

Mira cualquier stream durante 3 horas para desbloquear una caja al día

Toca la caja junto a tu avatar para abrirla

La promoción de KICK te permitirá conseguir gratis GTAVI

Jugadores descubrieron otra forma de conseguir GTAVI gratis

La promoción de KICK no es la única forma de conseguir sin el juego más esperado del año. Desde hace meses, la comunidad descubrió un método legal para hacerlo, aunque hay una restricción importante: sólo aplica para los jugadores que tienen un XBOX Series X|S.

Para lograrlo, los jugadores usaron Microsoft Rewards, programa que ofrece una gran variedad de premios a cambio de puntos, que se consiguen al completar tareas sencillas. Los usuarios han gastado sus puntos acumulados durante meses para obtener tarjetas de regalo con crédito para la tienda de XBOX.

Actualmente, una tarjeta de regalo de $1800 MXN vale 88,090 puntos, así que necesitarás poco más de 90,000 puntos para obtener la Ultimate Edition del juego gratis en XBOX.

Hay varios métodos para conseguir GTAVI sin costo

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