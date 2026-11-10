LO QUE DEBES SABER:

Dragon Ball Survivors es un juego creado por un fan que combina el universo de Dragon Ball con las mecánicas de Vampire Survivors ; se puede jugar gratis en el navegador y también está disponible para descargar sin costo alguno

El título cuenta con 22 personajes jugables, incluidos guerreros icónicos de Dragon Ball como Goku y Vegeta, e incorpora transformaciones y diversos elementos característicos de la franquicia

Los jugadores pueden participar en combates utilizando distintas técnicas, explorar áreas abiertas e invocar a Shenlong tras reunir las Esferas del Dragón

Al emplear sprites provenientes de juegos clásicos, Dragon Ball Survivors funciona como un homenaje nostálgico a los anteriores videojuegos de la saga

El legado de Dragon Ball es enorme, incluso en la industria de los videojuegos. Además de una infinidad de juegos oficiales, la franquicia tiene una larga lista de títulos hechos por fans, que logran capturar la esencia de la IP de Akira Toriyama y ofrecen una experiencia sumamente divertida.

En días recientes, Dragon Ball Survivors tomó a los fanáticos del anime y el manga por sorpresa. Se trata de un juego hecho por un desarrollador independiente que combina el universo de Dragon Ball con las adictivas mecánicas de Vampire Survivors, el aclamado título de poncle.

Además, recupera la estética de queridas aventuras de Goku y compañía que disfrutamos hace varias décadas en el Game Boy Advance, la portátil de Nintendo. El título ha llamado la atención de bastantes fans, pues se puede jugar gratis desde cualquier navegador o descargar sin costo en PC.

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Así es Dragon Ball Survivors, juego que fusiona las aventuras de Goku con Vampire Survivors

La fórmula de Vampire Survivors ha sido adaptada en años recientes a múltiples franquicias, como Jujutsu Kaisen, Warhammer y más. Un fan de Akira Toriyama pensó que el unierso de Dragon Ball también encajaba muy bien en sus mecánicas, así que decidió desarrollar un juego no oficial llamado Dragon Ball Survivors.

El título debutó recientemente y llamó poderosamente la atención de los fanáticos de Dragon Ball, pues se puede disfrutar gratis y no tiene anuncios ni microtransacciones. Originalmente, el título permitía controlar a 8 Guerreros Z diferentes y pelear contra los esbirros de villanos icónicos, como Freezer, Raditz, Nappa y Ginyu.

Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan adulto, Krillin, Yamcha, Ten Shin Han y Trunks del futuro fueron los personajes jugables originales, pero actualmente el título ya tiene 22 guerreros jugables que pueden usar poderosas técnicas, como el Kamehameha, Masenko, Kienzan, Makankosappo y muchas más.

Durante las batallas, deberemos explorar zonas abiertas y acabar con todo enemigo que aparezca en pantalla. Es posible usar transformaciones como la del Super Saiyajin y también reunir las Esferas del Dragón para invocar a Shenlong.

Dragon Ball Survivors ofrece más de 135 logros y misiones diarias, así como la posibilidad de desbloquear nuevos aspectos y auras para los personajes. Por si fuera poco, tiene clasificaciones y acaba de recibir un modo multijugador, donde hasta 4 jugadores pueden unir fuerzas para acabar con las oleadas de enemigos.

El título puede resultar familiar para más de un fanático de la franquicia, pues utiliza los sprites de juegos clásicos como Legacy of Goku I & II, Buu’s Fury y Supersonic Warriors 2, títulos que hicieron historia en el GBA y en el Nintendo DS.

Su creador prometió que con el paso del tiempo agregará más contenido a Dragon Ball Survivors. También enfatizó que es un proyecto hecho por fans, así que no tiene relación con Toei Animation, Shueisha, Bird Studio ni Bandai Namco.

El título retoma los sprites de juegos clásicos y las mecánicas de Vampire Survivors

Ya está la actualización más grande de todas. ¿Me ayudan compartiendo?



Modo cooperativo hasta 4 jugadores, 22 personajes jugables, nuevas transformaciones, más variedad de enemigos y mapas (4 sagas + endless), nuevos jefes y mucho más contenido que los invito a probar 🐉 pic.twitter.com/YxmbW35s1r — Dragon Ball Survivors (@dbsurvivorsapp) November 8, 2026

¿Cómo jugar gratis Dragon Ball Survivors?

Como te comentamos, el título se puede jugar gratis desde cualquier navegador. Esto significa que puedes disfrutar Dragon Ball Survivors en tu PC o dispositivo móvil sin necesidad de hacer descargas. Únicamente debes visitar este enlace y esperar a que cargue el juego para empezar a disfrutarlo.

Su desarrollador escuchó a su comunidad y ahora también permite descargar el título en PC para poder disfrutarlo sin necesidad de tener una conexión a Internet. Para ello, basta con visitar la página del juego en itch.io, tienda que distribuye juegos independientes. Esta descarga también está disponible sin costo.

Por último, vale la pena mencionar que Dragon Ball Survivors tiene soporte en varios idiomas, incluyendo español e inglés.

Dragon Ball Survivors está disponible gratis para PC y dispositivos móviles

He estado creando un survivors de Dragon Ball para el navegador, solo por gusto. Los gráficos vienen de los juegos de GBA, recortados por la comunidad.



Es un proyecto de fan, sin relación con Toei. Si alguien quiere probarlo: https://t.co/dzdl7mQa9M pic.twitter.com/kyhvXWHyoE — Dragon Ball Survivors (@dbsurvivorsapp) November 2, 2026

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