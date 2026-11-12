LO QUE DEBES SABER:

Jensen Huang renunció a su cargo de director ejecutivo (CEO) de NVIDIA tras una serie de escándalos relacionados con infidelidad y presuntos vínculos de espionaje con China

Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO) de NVIDIA, ha sido nombrada directora ejecutiva interina

Harvey C. Jones ha sido designado nuevo presidente del consejo de administración, aportando una amplia experiencia en liderazgo adquirida en cargos anteriores

Ya es oficial: Jensen Huang dejó de ser el presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de NVIDIA. Esto luego de protagonizar varios escándalos de infidelidad, en los que se le vinculó con actividades de espionaje por parte del gobierno de China.

A primera hora de la mañana, la compañía tecnológica publicó un comunicado para informar que Jensen Huang abandonó NVIDIA con efecto inmediato. Como consecuencia, hubo importantes cambios en toda la directiva de la empresa. El más destacado es de Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de NVIDIA que será la nueva directora ejecutiva interina.

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NVIDIA despide a Jensen Huang tras escándalos y tensiones políticas

El más reciente escándalo de Jensen Huang inició algunos días, cuando salió a la luz su relación extramarital con Alice Huang, jefa de la empresa Megaspeed que hizo contratos millonarios con NVIDIA. De acuerdo con reportes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Huang es una espía del gobierno de China, así que la polémica pronto ganó tintes políticos.

Una investigación interna reveló que Jensen Huang también engañó a su esposa, Lori Mills, con Kimberly Powell, vicepresidenta de asuntos de salud de NVIDIA. Estas revelaciones tuvieron un impacto inmediato en todos los niveles, incluyendo el económico.

Las acciones del gigante tecnológico se desplomaron y perdieron hasta 20% de su valor, en uno de los descensos más inesperados de cierre de año. Ante esto, el Consejo de administración de NVIDIA anunció que Jensen Huang ya no forma parte de la compañía que cofundó con Chris Malachowsky y Curtis Priem.

En su comunicado, la empresa agradeció todas las contribuciones que Jensen hizo a la organización y reafirmó que seguirán trabajando para mantenerse como la compañía más grande del sector tecnológico. Asimismo, adelantó que publicará sus próximos informes financieros el 17 de noviembre.

“Las contribuciones de Jensen a NVIDIA son trascendentales. NVIDIA es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. El Consejo de Administración y la empresa agradecen a Jensen sus invaluables aportaciones a la compañía y al sector”, explicó la compañía.

¿Quién es Colette Kress, la nueva directora ejecutiva interina de NVIDIA?

NVIDIA iniciará una nueva era con importantes cambios en su directiva. Para empezar, Harvey C. Jones, inversionistas y emprendedor del sector tecnológico, fue nombrado como primer presidente del consejo de la empresa. Anteriormente, se desempeñó como director ejecutivo y presidente ejecutivo de Synopsys.

El cambió más importante es el nombramiento de Colette Kress como la nueva directora ejecutiva interina de NVIDIA. Estará en el puesto hasta que se nombre a un sucesor permanente. Mientras tanto, continuará desempeñando sus funciones de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera. Por ahora, no hay candidatos para ocupar el puesto de Jensen Huang de forma definitiva.

Kress tiene una extensa carrera de más de 25 años en el sector financiero. Ha trabajado en otras importantes empresas del sector, como Microsoft y Cisco.

“Colette ha contribuido a liderar NVIDIA durante un período de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y situación financiera. Tiene el respaldo de un equipo directivo experimentado que ha sido fundamental para la ejecución de la estrategia de NVIDIA y el avance de su hoja de ruta tecnológica. El Consejo tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo”, afirmó Harvey Jones, presidente del Consejo de Administración de NVIDIA.

Colette Kress estará al frente de NVIDIA

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