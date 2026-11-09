LO QUE DEBES SABER:

Un juego gratuito está disponible en la PlayStation Store para los usuarios de PS5 y PS4

El juego pertenece al género incremental o idle, con mecánicas de cartas coleccionables y gestión de recursos

A pesar de sus reseñas positivas en Steam, el juego recibió críticas por su modelo de microtransacciones, lo que generó valoraciones variadas

La comunidad de PlayStation ha recibido el juego con buena acogida, con más de 60 % de los usuarios otorgándole una calificación de 5 estrellas

Las promociones para conseguir juegos gratis en la PlayStation Store son muy contadas, pero de vez en cuando algún estudio sorprende a los usuarios de PS5 y PS4 con regalos. De hecho, los usuarios de ambas consolas ya pueden conseguir gratis un título que acaba de debutar en la tienda de Sony.

Su lanzamiento llegó cargado de polémica, pues el juego gratuito recibió múltiples críticas durante su estreno en otras plataformas, como Steam y las consolas de XBOX. Ahora que está disponible sin costo para PS5 y PS4, la comunidad decidió darle una oportunidad, a pesar de discusión que ha generado en semanas recientes.

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Este juego de cartas coleccionables está disponible gratis para PS5 y PS4

A finales de 2021, el estudio independiente YDKR lanzó en Steam un juego de cartas coleccionables que, inicialmente, recibió reseñas muy positivas por parte de los jugadores de PC. Desde entonces, el título ha llegado a otras plataformas, pero fue hasta el pasado 6 de noviembre que debutó su port para PS5 y PS4.

Actualmente, el juego tiene una calificación de 4.06 en la PlayStation Store, por lo que fue bien recibido por los jugadores de Sony. Esto a pesar de la polémica que protagonizó durante su estreno en Steam, pero de eso hablaremos un poco más adelante.

El título en cuestión se llama DPS IDLE y, como su nombre lo indica, pertenece al género de los juegos incrementales o inactivos, en los que debes automatizar una gran diversidad de acciones, gestionar recursos y acabar con múltiples enemigos.

El título te desafía a conseguir las mejores cartas posibles y derrotar a poderosos monstruos, en una experiencia relajante y divertida. Podrás abrir cofres con nuevas cartas, mejorarlas y unirte a gremios. En tu aventura podrás contratar héroes con habilidades especiales, que te permitirán mejorar la extracción de recursos, el sistema de magia y mucho más.

DPS IDLE está disponible sin costo para los usuarios de PS4 y también es compatible con PS5. Como seguramente ya imaginas, está disponible gratis ya que llegó a la PlayStation Store como un lanzamiento free-to-play.

Más del 60% de los jugadores que lo han probado en las consolas de Sony le dieron una calificación de 5 estrellas, así que los fans del género deben darle una oportunidad para sacar sus propias conclusiones. Para ello, basta con buscar DPS IDLE en la PlayStation Store en cualquiera de las consolas e iniciar la descarga sin costo.

DPS IDLE está disponible gratis en la PlayStation Store

¿Por qué DPS IDLE causó polémica en su estreno original?

DPS IDLE recibió reseñas muy positivas durante su lanzamiento original en Steam. Sin embargo, con el paso de los meses sus calificaciones han cambiado a variadas. Esto debido a que muchos criticaron su sistema de microtransacciones.

Algunos fanáticos consideran que los desarrolladores hicieron cambios que perjudicaron negativamente la experiencia de juego. Incluso, hay jugadores de Steam que afirman que el título es un pay-to-win. El sistema de microtransacciones también está presente en el port para PS5 y PS4; sin embargo, hay muchos jugadores que le han dado una oportunidad.

Esto no es del todo una sorpresa, pues DPS IDLE es un reciente estreno de la PlayStation Store y, además, se puede conseguir sin costo. La polémica de las microtransacciones también le ha costado algunas reseñas negativas en PS5 y PS4, pero muchos han decidido ignorar su escándalo y darle una oportunidad.

El título gratuito ha recibido críticas mixtas por su sistema de microtransacciones

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