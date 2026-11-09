La industria de los videojuegos atraviesa una etapa de cambios importantes. Mientras compañías como Microsoft y Sony han comenzado a llevar algunas de sus franquicias a plataformas de la competencia, Nintendo mantiene una estrategia distinta: conservar sus principales experiencias dentro de sus propias consolas. Esta postura no es nueva, pero un antiguo directivo de la compañía acaba de explicar por qué considera que funciona tan bien.

Durante una charla especial organizada por GamesBeat, varias figuras importantes de la industria compartieron sus perspectivas sobre el estado actual del gaming. Entre los invitados estuvieron Doug Bowser, expresidente de Nintendo of America; Peter Moore, antiguo directivo de Xbox, SEGA y Electronic Arts; y Shawn Layden, expresidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Nintendo quiere ofrecer una experiencia que no encontrará en otras plataformas

Durante la conversación, Doug Bowser habló sobre las diferencias entre el modelo de negocio de Nintendo y el de sus competidores. El exdirectivo destacó que la compañía japonesa tiene una relación muy estrecha entre sus equipos de desarrollo de hardware y software, algo que le permite optimizar sus videojuegos para funcionar de la mejor manera posible en sus consolas.

“Con Nintendo, creo que la conversación siempre ha sido un poco diferente. Con Switch, e incluso antes, nuestros equipos de desarrollo de software trabajaban junto a los equipos de desarrollo de hardware. Como resultado, podían optimizar realmente sus proyectos para que funcionaran lo mejor posible en la plataforma y con los menores costos”, comentó.

Bowser también señaló que los costos de desarrollo de Nintendo son considerablemente diferentes a los de otras compañías mencionadas durante la charla. Desde su perspectiva, esta integración ha sido una de las claves para que el modelo de negocio de la empresa funcione durante tantos años.

Nintendo no siente la necesidad de llevar sus franquicias a otras consolas

No obstante, la parte más interesante de sus declaraciones llegó cuando explicó por qué Nintendo no considera necesario publicar sus videojuegos en plataformas ajenas. De acuerdo con Bowser, la compañía busca construir un universo propio en el que los jugadores puedan disfrutar sus franquicias y formar parte de una experiencia ligada a sus consolas.

“Quieren crear, por así decirlo, un universo de Nintendo al que puedas entrar, donde puedas jugar su contenido y formar parte de él. En este momento, no sienten la necesidad de llevarlo más allá de su plataforma”, afirmó.

Estas declaraciones contrastan con los movimientos recientes de Microsoft y Sony, que han explorado nuevas oportunidades comerciales al publicar algunos de sus títulos en consolas rivales. En cambio, Nintendo continúa apostando por sus propios sistemas como el hogar de franquicias tan importantes como Super Mario, The Legend of Zelda y Pokémon.

Por supuesto, las palabras de Bowser corresponden a su perspectiva como antiguo presidente de Nintendo of America y no representan un anuncio oficial sobre los planes futuros de la compañía. Aun así, ayudan a entender por qué su estrategia sigue siendo tan diferente a la de sus competidores.

¿Crees que Nintendo debería llevar sus exclusivos a otras consolas o consideras que hace bien en mantenerlos dentro de su propio ecosistema? ¿Te gustaría jugar sus franquicias en plataformas como PlayStation o Xbox? Cuéntanos en los comentarios.

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