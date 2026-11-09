LO QUE DEBES SABER:

Sony está mejorando su servicio PlayStation Plus al añadir juegos muy esperados a su catálogo para noviembre y diciembre de 2026

Los suscriptores de los planes PS Plus Extra y Premium (Deluxe) tendrán acceso a un remake de un popular JRPG y a una nueva entrega de una reconocida franquicia de acción

Estas incorporaciones se anunciaron principalmente para el mercado japonés, por lo que podrían variar en otras regiones.

Sony quiere aprovechar los últimos meses del año para consentir a los usuarios de PlayStation Plus, su popular servicio de suscripción que ofrece una atractiva selección de juegos de todos los géneros. Muestra de ello es que adelantó 2 juegazos que se sumarán a su catálogo durante noviembre y diciembre de 2026.

Los nuevos títulos estarán disponibles para los jugadores que tienen una suscripción PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe), pues están dirigidos a quienes pagan los planes de suscripción más costosos y completos. Gracias a esto, los suscriptores podrán disfrutar el remake de un aclamado RPG y le entrega más reciente de una popular franquicia japonesa de acción.

Video relacionado: El nuevo PlayStation Plus - ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

PlayStation Plus confirma nuevos juegos para noviembre y diciembre de 2026

A primera hora de la mañana, PlayStation hizo un anuncio especial dirigido a sus jugadores japoneses. Anunció una nueva y exclusiva versión del PlayStation Portal, dispositivo que llegará al mercado asiático con un mayor almacenamiento. También aprovechó para revelar 2 nuevos títulos que se sumarán a PlayStation Plus y que se podrán disfrutar en la portátil.

Sony confirmó que los planes Extra y Premium (Deluxe) recibirán muy pronto un aclamado JRPG de Square Enix. Nos referimos a Dragon Quest III HD-2D Remake, título que da nueva vida al clásico con la increíble estética del HD-2D, que la desarrollador también ha aprovechado en otros relanzamientos y juegos originales.

Dragon Quest III HD-2D Remake es el primer juego de noviembre confirmado para los suscriptores Extra y Premium (Deluxe) del servicio. Se trata de una excelente adición al catálogo, pues su versión para PS5 recibió un 84 de calificación en Metacritic.

Por si fuera poco, Sony también adelantó un juego que estará disponible en su servicio en algún momento de diciembre de 2026. El anuncio alegrará a los fans de Omega Force y Koei Tecmo, pues se trata de la entrega más reciente de Dynasty Warriors.

Nos referimos a Dynasty Warriors: Origins, reboot de la franquicia musou que tuvo una recepción mixta entre los fanáticos de las batallas campales de la IP. El título llegará a PlayStation Plus a finales de año, en una fecha aún por confirmar.

Ahora bien, es importante aclarar que estos juegos se anunciaron para el mercado japonés y que, en ocasiones, la lista de novedades para PlayStation Plus puede variar según la región. Existe la posibilidad de que Dragon Quest III HD-2D Remake y Dynasty Warriors: Origins lleguen al servicio en América y Europa, pero también existe la posibilidad de que PlayStation anuncie juegos diferentes.

Sony anunció nuevos títulos para PlayStation Plus, aunque por ahora sólo están confirmados para Japón

Los juegos mensuales de noviembre para PS Plus ya están aquí

Desde el pasado 3 de noviembre, los usuarios de PlayStation Plus ya tienen acceso a 6 nuevos juegos sin costo adicional. Comúnmente, Sony sólo ofrece 3 títulos por mes, pero en esta ocasión hay una colección de una franquicia AAA que duplica la cantidad de juegos.

Hasta finales de mes, los suscriptores tendrán acceso a Dead Island 2, título de zombies y supervivencia que tuvo un desarrollo bastante turbulento. También está disponible Monster Train 2, un adictivo roguelite que mejora su entrega original.

Por último, ya se puede descargar Tomb Raider IV – VI Remastered, que incluye las version de Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles y Tomb Raider: The Angel of Darkness para PS5 y PS4.

Dead Island 2 (PS5 y PS4)

Tomb Raider IV – VI Remastered (PS5 y PS4)

Monster Train 2 (PS5)

Los nuevos juegos mensuales de PS Plus estarán disponibles hasta el 30 de noviembre

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con PlayStation Plus.

Video relacionado: El oscuro secreto de los servicios de videojuegos

Fuente