¿Eres fan de los RPG y te encanta el anime? Entonces debes aprovechar una atractiva promoción que acabará muy pronto. Lo que pasa es que una popular tienda de juegos para PC está ofreciendo gratis un título del género que llamará tu atención por su genial aspecto animado.

El RPG ha recibido críticas positivas gracias a su jugabilidad y a su historia, que también parece sacada de un buen anime. Sólo toma en cuenta que la promoción para conseguirlo con 100% de descuento concluirá en unos días.

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Este RPG con estética de anime está disponible gratis para PC

Hay muchos RPG con estilo anime, pero no todos exploran las experiencias de la vida cotidiana. El desarrollador independiente S Xavier Uy decidió darle este enfoque a uno de sus títulos más recientes, que actualmente está disponible sin costo para los jugadores de PC.

Se trata de Gamers Club Repeat, título que debutó en Steam y otras tienda para PC a finales de 2025. Es protagonizado por Uha, un joven que despierta luego de pasar varios años hospitalizado, debido a un misterioso accidente relacionado con un asteroide.

Luego de recobrar sus sentidos, el personaje debe reintegrarse a su vida, pero descubre que sus amigos ya fueron a la universidad o tienen trabajos que los mantienen ocupados. También se llevará una sorpresa al conocer a una mujer que asegura ser su hermana mayor.

Gamers Club Repeat es un RPG que apuesta por elementos slice of life, es decir, que se enfoca en experiencias de la vida cotidiana. Esto se complementa con un lado fantástico lleno de aventuras y batallas por turnos.

Actualmente, el título se ofrece con un atractivo descuento en Steam, pero en otra tienda está disponible totalmente gratis. Nos referimos a itch.io, plataforma de juegos independientes para PC. Gamers Club Repeat cuesta $76.99 MXN, pero por tiempo limitado puedes añadirlo a tu colección sin costo.

Para ello, sólo debes visitar la página de Gamers Club Repeat en itch.io y descargarlo en tu computadora. Así podrás instalarlo y darle un vistazo cuando tengas algo de tiempo, pero toma en cuenta que la promoción concluirá el próximo 2 de octubre, por lo que te recomendamos reclamarlo en cuanto puedas.

El RPG estará disponible gratis por tiempo limitado en itch.io

¿Qué ofrece Gamers Club Repeat?

Como te comentamos, Gamers Club Repeat es un RPG que explora la vida cotidiana. Por ello, tendrás que interactuar con diversos personajes para desentrañar el misterio que tanto preocupa al protagonista. La experiencia principal son los combates, que te servirán para subir de nivel y mejorar tu equipo.

También podrás completar misiones para expandir tu inventario, desbloquear nuevos personajes, así como participar en duelos para ganar monedas. El título cuenta con un ciclo de día y noche, por lo que tendrás que decidir cuándo descansar y cuándo continuar con tu rutina.

De acuerdo con su desarrollador, Gamers Club Repeat ofrece entre 10 y 24 horas de juego, así que te mantendrá entretenido por un muy buen rato si eres fanático del género.

Los combates son el plato fuerte de Gamers Club Repeat

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