Los recientes despidos en XBOX afectaron a estudios que tienen icónicas franquicias en sus manos. Varios equipos de XBOX Game Studios perdieron personal y también una parte de su independencia, pues se unieron a organizaciones más grandes, como Activision y Bethesda.

Desafortunadamente, la crisis alcanzó a una de las desarrolladoras más destacadas de XBOX, lo que pone en peligro a varias franquicias icónicas que hicieron historia en PC. Esto debido a que la compañía perdió a más de la mitad de su personal por culpa de los recortes.

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World’s Edge perdió a una parte importante de su personal por los despidos en XBOX

Los fanáticos de los juegos de estrategia están muy familiarizados con el nombre World’s Edge, pues es el estudio a cargo de 2 franquicias muy queridas: Age of Empires y Age of Mythology. Ambas sagas siguen activas con relanzamientos, nuevas expansiones y títulos que buscan expandir su popularidad en dispositivos móviles. Sin embargo, sus desarrolladores acaban de recibir un duro golpe por los despidos.

Adam Isgreen, quien era director creativo de World’s Edge, confirmó que el estudio sufrió importantes recortes esta semana. Para empezar, él mismo fue retirado de su cargo y tuvo que despedirse de las filas de XBOX. Añadió que más de la mitad de los desarrolladores del estudio también perdieron su trabajo, así que World’s Edge sólo se quedó con “poco menos de la mitad” de sus miembros.

La desarrolladora de juegos de estrategia también perdió parte de su independencia, pues a partir de ahora formará parte de Activision y le reportará a sus directivos. Esto genera dudas sobre el futuro de Age of Empires y Age of Mythology, sagas que ya estaban en segundo plano ante la falta de interés por los RTS en una gran parte de la industria.

Isgreen, quien era un veterano de Microsoft con una carrera de 16 años, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por lo que sucederá con World’s Edge. Tiene esperanzas de que el equipo siga activo a pesar de los recortes, pues había cosas interesantes en puerta.

“[Estoy] decepcionado de que así termine mi tiempo con World’s Edge y Age, al igual que muchos de mis talentosos compañeros de equipo que también se vieron afectados. Teníamos grandes planes para el futuro, y espero que el equipo que queda esté a la altura de las circunstancias”.

En un breve mensaje, Rob Kostich, presidente de Activision, le dio la bienvenida a World’s Edge. Aseguró que es “un honor y una responsabilidad” trabajar con este equipo debido a su enorme legado. Sin embargo, no reveló qué ocurrirá con franquicias como Age of Empires y Age of Mythology.

El futuro de World’s Edge es incierto tras los despidos y su fusión con Activision

¿Qué otros estudios de XBOX sufrieron despidos?

En un cominicado, XBOX anunció la desaparición de 268 puestos de trabajo en XBOX Game Studios. Los despidos afectaron a Halo Studios, que ahora sólo será un estudio de soporte. Su franquicia estelar estará en manos de Activision, que ya tiene un equipo dedicado para crear la próxima entrega de Halo.

The Coalition también sufrió algunas bajas importantes, entre ellas la de Juan Vaca, director de historia de Gears of War: E-Day, quien hace días celebró el lanzamiento inminente del exclusivo. Rumores anteriores a los recortes afirmaron que Blizzard también sufriría despidos, pero el estudio se salvó y continúa trabajando con normalidad en sus próximos proyectos.

XBOX también confirmó que Arkane sigue en negociaciones para garantizar su futuro, mientras que los acuerdos para salvar Ninja Theory fracasaron, así que podría cerrar pronto sus puertas.

XBOX Game Studios sufrió más despidos como parte del "reinició" de la marca

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